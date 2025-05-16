Росіяни вдарили "Шахедами" по Одещині: є постраждалі, пошкоджена цивільна інфраструктура

Російські війська в черговий раз атакували ударними БпЛА Одеську область у ніч на 16 травня. Пошкоджено житлові будинки та автівку, постраждали троє людей.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Які наслідки атаки ударних БпЛА на Одеську область

Російські війська уночі вдарили по Одеському та Білгород-Дністровському районам. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки та легкові автівки.

Наслідки російської атаки на Одещину / Фото Олега Кіпера та Одеської обласної прокуратури

У кількох місцях спалахнули пожежі. Їх оперативно ліквідували рятувальники. В ДСНС Одеської області додали, що внаслідок влучання зруйновано господарчі споруди та гараж з 3 автомобілями. До гасіння пожежі залучались 10 одиниць техніки та 37 вогнеборців. Від місцевої пожежної команди 2 одиниці техніки та 6 представників особового складу.

Внаслідок атаки БпЛА спалахнули пожежі / Фото ДСНС Одеської області

Постраждали троє людей: один чоловік, після отримання медичної допомоги, продовжує лікування амбулаторно, ще один поранений перебуває у стані середньої тяжкості, постраждала жінка – у вкрай тяжкому стані. Наші лікарі борються за їхнє життя та здоров’я,

– повідомив Кіпер.

Над ліквідацією наслідків атаки продовжують працювати всі відповіді служби. За процесуального керівництва Білгород-Дністровської та Чорноморської окружних прокуратур Одеської області розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Нагадаємо, що у ніч на 16 травня по Україні було випущено 112 дронами різних типів. Станом на 9:00 підтверджено збиття 73 ударних БпЛА.