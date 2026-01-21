Під ударом – житлові будинки, спалахнули пожежі: вночі росіяни масовано атакували Одещину

В ніч на 21 січня російські війська масовано атакували безпілотниками південь Одещини. Внаслідок ударів в регіоні було пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також Знову багато годин без електрики: коли вимикатимуть світло на Одещині 21 січня

Що відомо про нічний обстріл Одещини?

В Одеському районі внаслідок атаки є пошкодження та руйнування житлових приватних будинків. Зруйновано також складську будівлю з меблевими виробами.

На жаль, під час нічного обстрілу одна людина постраждала. За попередньою інформацією, йдеться про 50-річного чоловіка, який отримав поранення ноги. Наразі його госпіталізували, лікарі надають всю необхідну медичну допомогу.

За словами Олега Кіпера, рятувальники оперативно ліквідували пожежі, що спалахнули на місцях ударів.

Усі профільні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів. Правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення Одещини,

– додав очільник ОВА.

Рятувальники показали наслідки атаки / Фото: ДСНС

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Росіяни вночі запускали БпЛА: коротко