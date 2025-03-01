Росія атакувала Одещину: під ударом опинилася тренувальна база Чорноморця

Росія продовжує атакувати Україну. Ввечері 28 лютого ворог вкотре завдав удару по Одещині.

Зокрема, пошкоджень зазнала тренувальна база футбольного клубу Чорноморець в Совіньйоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ФК Чорноморець.

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Які наслідки атаки на Одещину

Як повідомили у Чорноморці, внаслідок російської атаки суттєво пошкоджено навчально-тренувальну базу моряків, у басейні вибиті вікна. Окрім цього, зруйновано адміністративну будівлю. Чималий простір території спортивно-відновлюваного комплексу всипаний розбитим склом.

Там також зазначають, що через обстріли постраждали автівки співробітників та представників клубу.

Це був саме вечір заїзду клубу на базу напередодні відповідальної гри 19 туру УПЛ проти ФК "Лівий берег". Попереду оцінка завданих збитків,

– кажуть в ФК Чорноморець та додають, що, на щастя, ніхто з персоналу чи гравців не постраждав.

Водночас у ДСНС кажуть, що внаслідок атаки ударними дронами на Одещину одна людина загинула, а ще троє постраждали.

Наслідки атаки на Одещину / Фото ДСНС