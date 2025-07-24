Є загроза обвалу: страшні наслідки масованого удару "Шахедами" по Одесі

Російські загарбники вночі 24 липня вдарили по Одесі. Внаслідок атаки противника знищені квартири, травмовані люди та зафіксовано пожежі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.

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Які наслідки атаки по Одесі?

Одеса 24 липня пережила чергову пекельну ніч. Так, армія країни-агресорки масовано атакувала місто ударними БпЛА.

Зруйнована житлова 9-поверхівка – без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з 5-го по 8-й поверхи, горіли оселі на 5-му та 6-му поверхах одного з підʼїздів,

– повідомили в ДСНС.

Рятувальники заявили, що є загроза обвалу конструкцій.

Відомо, що вони евакуювали 33 мешканці та врятували 5 – їх заблокувало у квартирах.

Наслідки атаки по Одесі / Фото ДСНС

На місці удару працювали кінологи – чотирилапі рятувальники шукали ймовірних постраждалих.

Вказується, що біля будинку розгорнуто Пункт Незламності ДСНС. З людьми працюють психологи ДСНС та Нацполіції. Там додали, що рятувальники працюють і за іншими адресами, де виникли пожежі у приватному будинку та АЗС. Попередньо, постраждали 3 людини.