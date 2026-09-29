Атака Росії на Одесу пошкодила будинки та навчальний заклад: 6 людей постраждали

29 вересня російські війська атакували інфраструктуру Одеси. Унаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Про це повідомляє очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Що відомо про атаку?

Унаслідок удару на одному з об'єктів виникла пожежа. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання. Наразі відповідні служби продовжують працювати над усуненням наслідків російської атаки.

Водночас в Одесі тривають роботи після удару, якого місто зазнало напередодні. Зокрема, постраждала багатоповерхівка, де нині проводять необхідні відновлювальні роботи.

Вибухова хвиля також пошкодила скління сусідніх будинків та одного з навчальних закладів. Фахівці закривають вибиті вікна та інші пошкоджені отвори.

Внаслідок вчорашньої атаки травмувалися 6 людей, 2 постраждалих залишаються в лікарні.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, 29 вересня ворог також атакував Київщину ударним безпілотником. Унаслідок влучання в Бучанському районі спалахнув приватний житловий будинок.

Пожежа також поширилася на покрівлю сусіднього будинку. Загальна площа займання перевищила 300 квадратних метрів.

На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС. Їм вдалося ліквідувати пожежу та врятувати з охоплених вогнем будівель 2 людей. Постраждалих госпіталізували до медичного закладу.