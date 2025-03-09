Ворог лютує: куди росіяни били кілька днів в Одесі

Російські окупанти упродовж кількох днів атакували Одещину та обласний центр. В основному ворог намагався уразити об'єкти критичної енергетичної інфраструктури.

Попри шалений тиск дронів, сили протиповітряної оборони відпрацювали дуже добре. Як розповів 24 Каналу речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, завдяки цьому вдалося втримати критичну інфраструктуру: лікарні, заклади, які дозволяють області продовжувати боротьбу.

До теми Загиблий і численні руйнування: Братчук повідомив наслідки дронової атаки на Одесу

Які наслідки обстрілів

Упродовж кількох днів у морі з'являвся ворожий дрон-розвідник. По ньому відпрацьовували системи протиповітряної оборони. Це не завжди є підтвердженням того, що окупанти завдаватимуть ударів, але становить великий ризик нової атаки, найперше "Шахедами".

Також ворог використовував балістику з території тимчасово окупованого Криму, тому ситуація дійсно була "спекотною". Кілька енергетичних об'єктів зазнали пошкоджень, зокрема в Одесі була досить критична ситуація,

– сказав Сергій Братчук.

У місті понад 10 тисяч абонентів залишилися без енергопостачання. Енергетики працювали максимально продуктивно й швидко відновлювали пошкодження. Також були проблеми з теплопостачанням, але навіть погода вирішила підтримати одеситів.

Алгоритми дій влади всіх рівнів, комунальних служб, Сил оборони – чітко відпрацьовані. За це їм велика подяка. З іншого боку є розуміння, що ворог лютує і намагається підвищувати ставки,

– додав Братчук.

Не треба забувати, що Одещина має вихід до Чорного моря, там працюють порти, заходять цивільні судна. Ба більше, працюють оператори великих європейських компаній.

Коли ворог атакував портову й припортову інфраструктуру, то постраждали 2 кораблі, які йшли під прапорами іноземних держав. Оператором цих контейнерних перевезень була дуже велика європейська компанія. Попри все, вона продовжила працювати.

Це підтверджує, що світ довіряє Україні та нашими Силам оборони, але ворог ні перед чим не зупиняється.