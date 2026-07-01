Дрони атакували Пензу: ймовірно, було уражено завод, який виготовляє ракетну техніку

Невідомі БпЛА атакували Пензу. У місті пролунали потужні вибухи, а жителі побачили задимлення.

Про це повідомили в Exilenova+.

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Які наслідки атаки БпЛА?

У ніч на 1 липня невідомі БпЛА завітали до російської Пензи. Близько 03:50 у місті оголосили повітряну тривогу, а губернатор Олег Мельниченко написав про загрозу атаки БпЛА.

Пензу атакують БпЛА: дивіться відео

У Пензі почалося задимлення після ударів дронів: дивіться відео

О 04:30 у місті запровадили обмеження на приймання та випуск повітряних суден. О 06:11 Мельниченко повідомив, що в області нібито було збито безпілотник.

Уламки БпЛА пошкодили лінії електропередач і впали на недобудовану будівлю. Постраждалих немає. На місці події працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки,

– написав губернатор.

Також Мельниченко попросив у мешканців не знімати та не фотографувати роботу ППО або політ БпЛА. Станом на 06:11 у місті досі лунала повітряна тривога.

Згодом телеграм-канали почали поширювати інформацію, що у місті було атаковано АТ "Маяк".

АТ "Науково-дослідний інститут фізичних вимірювань" – оборонне підприємство, що спеціалізується на розробці датчиків і вимірювальних систем для авіаційної та ракетної техніки, зокрема стратегічних комплексів ("Булава", "Тополь-М", "Синєва", "Іскандер").

Підприємство входить до структури "Роскосмосу" та бере участь у кооперації з виробництва крилатих ракет Х-101 і Х-59, постачаючи датчики для турбореактивних двигунів, а також залучене до програм виробництва бойових літаків Су-34 та Су-57.

Також завод перебуває під санкціями США та України.

Наслідки атаки невідомих БпЛА по Пензі: дивіться відео

Вибухи у Пензі / Скриншоти

Що ще відомо про атаки БпЛА по Росії?

Московська область Росії 30 червня потерпає від атаки безпілотників. Про "добрі" дрони повідомляли жителі Єгор'євська й Дубни. Уночі вибухи чули й у Новоросійську Краснодарського краю.

У місті Єгор'євську чули вибухи й фіксували пожежу. Пишуть, що там могла невдало відпрацювати система РЕБ, через що сталося влучання. Також надходить інформація про нові безпілотники, які продовжують атакувати регіон.

OSINT-аналітики припускають, що під прицілом міг бути Центр космічного зв'язку "Дубна". До слова, саме в Дубні, зокрема, розташовані завод "Кронштадт", який займається виробництвом безпілотників, а також підприємство "Радуга", де випускають крилаті ракети типу Х-101/555, Х-69 і Х-59МК.