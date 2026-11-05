Зруйновано склад і пошкоджено коледж: ворог атакував південь Одещини

Війська Росії 5 листопада атакували південь Одеської області, пошкодивши об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури. Внаслідок ударів частково зруйновано склад служби доставки та вибито вікна в гуртожитку.

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Що відомо про наслідки атаки?

Унаслідок ворожого удару частково зруйновано складське приміщення однієї зі служб доставки. Також пошкоджень зазнала адміністративна будівля приватного підприємства, яке виготовляє медичні вироби.

Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна в коледжі та гуртожитку. На місцях ударів триває ліквідація наслідків російської атаки.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Інформація про масштаби пошкоджень енергетичної інфраструктури наразі уточнюється.

Нагадаємо, російські війська ввечері 4 листопада атакували складські приміщення у Софіївській Борщагівці Бучанського району Київської області. Влучання сталося після 23:00, приблизно о 23:17, після чого на місці спалахнула масштабна пожежа.

За даними моніторингових ресурсів, попередньо, для удару ворог застосував реактивний безпілотник, який спочатку летів у напрямку Києва, а потім змінив курс. Вогонь охопив меблеві склади та торгові ряди, а заграву було видно з різних куточків села.

До гасіння залучили рятувальників Бучанського та інших районів Київщини. Станом на 7:17 пожежу вдалося локалізувати, однак надзвичайники продовжували проливати осередки горіння та розбирати конструкції.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждав охоронець складських приміщень, якому медики надавали допомогу. Повідомлень про загиблих не надходило.