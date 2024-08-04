Без цього ворожі літаки уже не бойова машина: чим важливий удар по аеродрому "Морозовськ"

В ніч на 3 серпня Сили оборони України атакували аеродром "Морозовськ" в Ростовській області Росії. Зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися в тому числі керовані авіабомби. В російських пабліках повідомлялось, що було знищено винищувач Су-34, пошкоджено інженерне обладнання аеродрому, пункт управління польотами.

"Морозовськ", по якому ЗСУ завдали удару, для 4 армії військово-повітряних сил Росії є основним аеродром базування бомбардувальної авіації. Про це в етері 24 Каналу наголосив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, додавши, що це штатний пункт розміщення Су-34.

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Влучання сталося по складу авіабомб

Лакійчук зауважив, що застосовуючи Су-34, росіяни завдають удари КАБами по передових лініях на сході й частково на півдні України.

Влучання 3 серпня як раз прийшлося по складу, де зберігалися авіаційні бомби. Тому була така тривала детонація. Без ракет і бомб будь-який бомбардувальник-винищувач – це уже не бойова машина, а туристична авіатехніка,

– зазначив Лакійчук.

Російські пабліки стверджують, що ЗСУ здійснили переоснащення своїх безпілотників, зробивши їх стійкішими до впливу російських засобів РЕБ, через що українські дрони успішно долітають до цілі.

В Генштабі України прозвітували, що інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога на аеродромі "Морозовськ" уточнюється. Завдання було виконано силами й засобами Служби безпеки України та ГУР Міністерства оборони України у взаємодії зі ЗСУ.