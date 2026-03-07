Падіння дрона зруйнувало житловий будинок на Черкащині: постраждали жінка з дітьми

Уночі 7 березня російські війська атакували Черкаську область ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони працювали над регіоном та змогли знешкодити 14 ворожих БпЛА.

Втім, унаслідок падіння одного з дронів у Шполянській громаді зафіксували руйнування та постраждалих. Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Якими були наслідки атаки ворога?

Ніч 7 березня на Черкащині минула під звуки тривалої повітряної тривоги та вибухів.

Через падіння одного з безпілотників у Шполянській громаді зафіксували руйнування цивільної інфраструктури.

Зокрема, один житловий будинок був зруйнований, ще два – зазнали пошкоджень. Також постраждали господарські споруди та кілька автомобілів місцевих жителів.

Унаслідок інциденту троє людей отримали гостру реакцію на стрес. Серед них жінка з дітьми. Медики оглянули постраждалих на місці події. Попри пережитий шок, від госпіталізації вони відмовилися.

На місці працюють відповідні служби, які фіксують наслідки атаки та допомагають мешканцям ліквідовувати пошкодження.

Що ще відомо про вибухи на Черкащині?