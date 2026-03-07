В Офісі Генпрокурора розповіли подробиці атаки й зазначили, що для обстрілу росіяни використали ракету "Іздєліє-30".

Дивіться також 3-місячна дівчинка постраждала під час атаки по Запоріжжю: що лікарі кажуть про її стан

Що відомо про обстріл Харкова?

Влучання ракети сталося близько 01:35 ночі просто в житлову п'ятиповерхівку у Київському районі міста. Внаслідок атаки зруйновано під’їзд із першого по п’ятий поверх.

Станом на 8:30 ранку з-під завалів витягнули тіла семи загиблих. Жертвами стали також двоє дітей.

Постраждали ще десятеро людей, зокрема троє неповнолітніх.

Під завалами ще залишаються люди. Триває пошуково-рятувальна операція. Інформація буде оновлюватися,

– додали в Офісі генпрокурора.

Зауважимо! За попередньою інформацією, ворожі війська вдарили по будинку ракетою "Ізделіє-30".