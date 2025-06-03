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3 червня, 04:37
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Атака по Чернігову: пошкоджена школа, магазини, зупинки, горить підприємство

Ірина Буртик
Основні тези
  • Чернігів зазнав атаки російських безпілотників, пошкоджено школу, магазини, зупинки, багатоповерхівки та промислове підприємство.
  • Внаслідок атаки поранено чотирьох осіб: двоє жінок і двоє чоловіків, чоловіки мають тяжкі поранення.
  • На місці події діє штаб із ліквідації наслідків, працюють відповідні служби.

Вночі 3 червня під час повітряної тривоги Чернігів зазнав атаки російських безпілотників типу "Герань-2", тобто "Шахедів". У місті пошкоджена низка будівель.

На місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків, працюють всі відповідні служби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на В'ячеслава Чауса, голову Чернігівської ОВА.

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Перші дані про наслідки атаки

За словами очільника обласної військової адміністрації, у місті зафіксовані пошкодження: 

  • багатоповерхівок;
  • школи;
  • кількох магазинів;
  • зупинки;
  • будинків у приватному житловому секторі. 


Один з приватних будинків згорів після атаки Росії / Фото з телеграм-каналу Бражинського

 Крім цього, окупанти також влучили у промислове підприємство. Рятувальники локалізують там пожежу.

Що відомо про постраждалих

Спочатку голова ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що внаслідок атаки є троє поранених – жінка та двоє чоловіків. Він додав, що їх госпіталізували із серйозними травмами. 

О 04:43 керівник міської військової адміністрації Дмитро Бражинський повідомив, що постраждалих більше – двоє жінок та двоє чоловіків. Чоловіки, за його словами, зазнали тяжких поранень. 