Ізраїль завдав удару по кількох районах Дамаску: є жертви

Ізраїль атакував столицю Сирії. За попередніми даними, вибух був у будівлі під охороною, неподалік від іранських військових об'єктів.

Преса, посилаючись на дані свідків на офіційних осіб, заявила про атаку по району Кафр-Суз. Відомо, що це центр Дамаску.

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Що відомо про влучання по об'єкту в Сирії

Рідкісний цілеспрямований удар пошкодив кілька будівель у густонаселеному районі поблизу площі Омейяд у центрі столиці, де багатоповерхові будинки під охороною розташовані в житлових районах,

– мовиться в повідомленні.

Як пише The Guardian, пошкоджено декілька будівель у центральній частині столиці, де будівлі служб безпеки розташовані серед житлових районів. За даними іранських джерел, Сирію атакували ізраїльські літаки.

Кафр-Суз – це район, який розміщений у зоні Дамаску, яку високо охороняють та у якому розташовані служби безпеки, штаб-квартири розвідки та іранські об'єкти. Відомо, що у 2008 році там був вбитий головний командир проіранської "Хезболли" Імад Мугній.

Столиця Сирії після атаки: дивіться відео

За даними видання, ізраїльські військові від коментарів відмовились. Проте військовий аналітик та офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін заявив, що атакована будівля – так звана "іранська школа", яка слугувала штабом Сил "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції.



Наслідки атаки по Дамаску / Фото з телеграму Ігаля Левіна

Ігаль Левін також повідомив, що, за непідтвердженими даними:

був і удар по радарах ППО під Дамаском;

серед загиблих був високопоставлений іранський командир.

Своєю чергою сирійські канали повідомили, що нібито ізраїльські удари були по заводу з виробництва бавовни.

Момент атаки по Дамаску: дивіться відео

Що відомо про жертв та поранених

Сирія вже назвала кількість поранених та загиблих. Зокрема, Сирійська обсерваторія з дотримання прав людини заявила про загибель 15 людей, у тому числі – цивільних. У Міноборони Сирії сказали що, за попередніми даними, внаслідок удару:

загинуло п'ять осіб, серед яких один – солдат;

поранено 15 мирних жителів, деякі – у важкому стані.

Що цьому передувало