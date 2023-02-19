Ізраїль завдав удару по кількох районах Дамаску: є жертви
Джерело:Reuters
Ізраїль атакував столицю Сирії. За попередніми даними, вибух був у будівлі під охороною, неподалік від іранських військових об'єктів.
Преса, посилаючись на дані свідків на офіційних осіб, заявила про атаку по району Кафр-Суз. Відомо, що це центр Дамаску.
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Що відомо про влучання по об'єкту в Сирії
Рідкісний цілеспрямований удар пошкодив кілька будівель у густонаселеному районі поблизу площі Омейяд у центрі столиці, де багатоповерхові будинки під охороною розташовані в житлових районах,
– мовиться в повідомленні.
Як пише The Guardian, пошкоджено декілька будівель у центральній частині столиці, де будівлі служб безпеки розташовані серед житлових районів. За даними іранських джерел, Сирію атакували ізраїльські літаки.Зверніть увагу! Кафр-Суз – це район, який розміщений у зоні Дамаску, яку високо охороняють та у якому розташовані служби безпеки, штаб-квартири розвідки та іранські об'єкти. Відомо, що у 2008 році там був вбитий головний командир проіранської "Хезболли" Імад Мугній.
Столиця Сирії після атаки: дивіться відео
За даними видання, ізраїльські військові від коментарів відмовились. Проте військовий аналітик та офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін заявив, що атакована будівля – так звана "іранська школа", яка слугувала штабом Сил "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції.
Наслідки атаки по Дамаску / Фото з телеграму Ігаля Левіна
Ігаль Левін також повідомив, що, за непідтвердженими даними:
- був і удар по радарах ППО під Дамаском;
- серед загиблих був високопоставлений іранський командир.
Своєю чергою сирійські канали повідомили, що нібито ізраїльські удари були по заводу з виробництва бавовни.
Момент атаки по Дамаску: дивіться відео
Що відомо про жертв та поранених
Сирія вже назвала кількість поранених та загиблих. Зокрема, Сирійська обсерваторія з дотримання прав людини заявила про загибель 15 людей, у тому числі – цивільних. У Міноборони Сирії сказали що, за попередніми даними, внаслідок удару:
- загинуло п'ять осіб, серед яких один – солдат;
- поранено 15 мирних жителів, деякі – у важкому стані.
Що цьому передувало
- Ізраїль роками атакує спонсоровані Іраном постачаннях зброї та місця дислокації персоналу в Сирії. Проте ізраїльські офіційні особи рідко беруть відповідальність за удари по цих об'єктах.
- У листопаді 2022 року атакував авіабазу в Сирії. Відомо, що цю базу використовували й росіяни.
- Варто зауважити, що Іран розширив військову присутність у Сирії протягом останніх років та створив там плацдарм у більшості контрольованих урядом районів. Проте Іран теж має у Сирії воєнізовані угруповання.