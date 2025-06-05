Тільки вчора закінчили ремонт після минулого прильоту, – жителька Харкова про атаку ворога

Російські війська не припиняють тероризувати Харків. Так, один з дронів під час нічної атаки 5 червня по Слобідському району міста влучив у 17-й поверх багатоповерхівки.

Жителька будинку у Харкові, який атакував "Шахед", розповіла про атаку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Атака по Харкову

Один з ворожих дронів влучив у квартиру до сусідів Анастасії Мелещенко на 17 поверх будинку. Її чоловік – рятувальник, який перебуває у відрядженні. У момент російської атаки жінка була вдома разом з донькою та собакою Пуфіком.

Ми з 14-річною донькою встигли вибігти в під'їзд. Чула звук "Шахеда" – вибух, дим, посипалася стеля. У дитини – гостра реакція на стрес, її прийшли підтримати друзі, а так – цілі. Після першого вибуху ми спали, потім – встигли вибігти в під'їзд, пролунав другий вибух – дрон потрапив в будинок,

– розповідає Анастасія.

У середу, 4 червня, у квартирі жінки закінчився ремонт, який робили після минулого влучання 31 серпня. "Тільки вчора полагодили все, що було після минулого прильоту. І сьогодні знов", – розповіла вона.