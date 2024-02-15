У Львові через обстріл пошкоджено об'єкти обленерго: де немає світла
Джерело:Міненерго
Атака ворогів по Львову не призвела до критичного впливу на роботу енергооб'єктів. Однак у місті пошкоджені декілька об'єктів обленерго.
Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок атаки ворогів спалахнула електрична підстанція в одному з житлових кварталів. Станом на 8:54 15 лютого рятувальники продовжували гасити вогонь.
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Які наслідки атаки на Львів
Однак внаслідок удару у Львові суттєво пошкоджено кілька об'єктів оператора системи розподілу,
– розповіли в Міненерго.
За їхніми даними, мовиться про трансформаторну підстанцію. Без світла об'єкт інфраструктури.
Окрім того, внаслідок обстрілу зруйновано електрообладнання. Тому довелось відключити споживачів. Станом на 11 годину 15 лютого тривають відновлювальні роботи.
Росія атакувала Львів ракетами: коротко
- Орієнтовно з 6:33 по 6:42 15 лютого 2024 року росіяни випустили по Львову понад 10 ракет. Міський голова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок ворожої атаки є одне попадання в об'єкт інфраструктури. Хоча наша ППО потужно відбила атаку.
- За словами мера, вибухова хвиля вибила вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, зачепила школу. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що на Науковій без частини вікон залишилось 16 житлових будинків, пошкоджені припарковані неподалік машини.
- Окрім того, ракета влучила також у землю біля житлових будинків на Науковій. Там пошкоджені вікна також у центрі зайнятості.
- На жаль, троє мирних людей зазнали поранень. Зокрема, жінка та чоловік з різаними ранами лікуються вдома, чоловік з гематомою надбрівної ділянки – у лікарні.