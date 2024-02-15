У Львові через обстріл пошкоджено об'єкти обленерго: де немає світла

Атака ворогів по Львову не призвела до критичного впливу на роботу енергооб'єктів. Однак у місті пошкоджені декілька об'єктів обленерго.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок атаки ворогів спалахнула електрична підстанція в одному з житлових кварталів. Станом на 8:54 15 лютого рятувальники продовжували гасити вогонь.

Дивіться також Ймовірно, летіли "Калібри", електрична підстанція досі у вогні, – ОВА про атаку росіян на Львів

Які наслідки атаки на Львів

Однак внаслідок удару у Львові суттєво пошкоджено кілька об'єктів оператора системи розподілу,

– розповіли в Міненерго.

За їхніми даними, мовиться про трансформаторну підстанцію. Без світла об'єкт інфраструктури.

Окрім того, внаслідок обстрілу зруйновано електрообладнання. Тому довелось відключити споживачів. Станом на 11 годину 15 лютого тривають відновлювальні роботи.

Росія атакувала Львів ракетами: коротко