Вже третій за ранок: дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії у Ленінградській області

9 липня у Ленінградській області Росії повідомили про атаку безпілотників на район міста Кіріши, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів. За попередніми даними, дрони могли уразити підприємство "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ).

Про це повідомляє Supernova+.

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Що відомо про чергову атаку по НПЗ?

У Ленінградській області Росії зафіксували атаку безпілотників у районі міста Кіріши. За повідомленнями місцевих джерел, ціллю міг бути нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ), який входить до структури російської нафтової компанії "Сургутнафтогаз".

Місцеві повідомляють про атаку на НПЗ / Фото Supernova+

Він є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Завод спеціалізується на переробці сирої нафти, виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного палива та інших нафтопродуктів.

Потужність підприємства становить близько 18 мільйонів тонн нафти на рік. Завод має важливе значення для забезпечення паливом не лише цивільного сектору, а й промисловості та потенційно військово-логістичних потреб Росії.

КІНЕФ є одним із ключових об’єктів нафтової інфраструктури на північному заході Росії. Його ураження може впливати на виробництво та постачання нафтопродуктів у регіоні.

Місто Кіріши розташоване приблизно за 800 – 900 кілометрів від території України. Це один із віддалених від українського кордону об’єктів, які опиняються під увагою через значення для російської енергетики.

Де розташовані Кіріши з ураженою нафтобазою: показуємо на карті

Нагадаємо, у ніч проти 9 липня у російській Твері також пролунала серія вибухів, після чого в районі одного з паливних об’єктів виникла пожежа. Попередньо повідомляється, що під атакою безпілотників могла опинитися нафтобаза "Тверьнефтепродукт".

За попередніми даними, внаслідок влучання загорівся щонайменше один резервуар із паливом. Також повідомлялося про задимлення в районі селища Елеватор, розташованого неподалік від нафтобази. "Тверьнефтепродукт" є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури Тверської області. Підприємство займається зберіганням і розподілом бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів.

Крім того, було атаковано й нафтобазу "Лукойл-Югнефтепродукт" у Михайловську Ставропольського краю. Російська влада заявила, що внаслідок нальоту сталося займання на території промислового об'єкта у хуторі Вязники Шпаковського округу. Вогонь вже дійшов резервуарів з горючими матеріалами.

Ця нафтобаза у Ставрополі є важливим елементом тилової логістики паливно-енергетичного комплексу Росії. Вона забезпечує накопичення, зберігання та розподіл нафтопродуктів, які використовують як для цивільного сектору регіону, так і для обслуговування транспортної та військової інфраструктури окупаційних сил.