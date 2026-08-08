Два великі російські НПЗ у Сизрані та Ільському палають після прильоту дронів

У ніч проти 8 серпня у російській Сизрані Самарської області пролунала серія вибухів. Після цього місцеві жителі почали повідомляти про пожежу на території Сизранського нафтопереробного заводу.

Відео з місця загоряння опублікувала Exilenova+.

Що відомо про атаку по НПЗ?

У мережі з'явилися відео та фотографії, на яких видно масштабне загоряння. Пожежа на підприємстві почалася близько 2 години ночі. Станом на ранок НПЗ досі палає.

Сизрань знову палає: дивіться відео

Інформації про можливих постраждалих наразі немає. Місцеві жителі повідомляють, що атака сталася саме в районі установки атмосферно-вакуумної трубчатки (АВТ) та резервуарів для зберігання нафти.

Дрони атакували Сизрань: дивіться відео

Губернатор Самарської області Росії В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку безпілотників на один із промислових об'єктів регіону. За його словами, вночі підприємство зазнало удару, а наразі на місці падіння дронів працюють оперативні служби та триває ліквідація наслідків. Інформацію про можливих постраждалих російська влада наразі уточнює.

Сизранський НПЗ є одним із великих підприємств російської нафтової галузі та входить до структури державної нафтової компанії "Роснефть". Завод розташований у Самарській області та має проєктну потужність близько 8,9 мільйона тонн нафти на рік.

Підприємство спеціалізується на переробці нафти, яку постачають, зокрема, із родовищ Західного Сибіру та Самарської області. На НПЗ виробляють різні види нафтопродуктів, зокрема бензин, дизельне паливо, авіаційний керосин та інші компоненти, необхідні для паливного ринку.

Завод є важливою частиною нафтопереробної інфраструктури Самарського регіону та забезпечує переробку значних обсягів російської сировини.

Сизранський НПЗ знову під ударом: дивіться відео

Також у мережі з'явилися повідомлення про можливу атаку на Ільський НПЗ у Краснодарському краї. Через падіння уламків БпЛА там виникла пожежа. За попередніми даними, внаслідок інциденту постраждали п’ятеро людей. На місці працюють оперативні та спеціальні служби, постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Пожежа на Ільському НПЗ: дивіться відео

Зауважмо, що Ільський НПЗ є одним із великих підприємств нафтової галузі на півдні Росії. Його проєктна потужність становить до 6,6 мільйона тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє бензин, дизельне паливо та інші нафтопродукти. Ця продукція використовується, зокрема, для забезпечення російської військової логістики та постачання паливно-мастильних матеріалів підрозділам армії Росії.

Нагадаємо, Сили оборони України 21 травня 2026 року завдали удару по Сизранському нафтопереробному заводу. За результатами цієї атаки українські військові згодом підтвердили зупинку роботи підприємства.

А от Ільському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї дісталося вже у ніч на 10 липня, Тоді у межах спільної deepstrike-операції підрозділи ГУР МО України разом із Силами безпілотних систем, Державною прикордонною службою та іншими складовими Сил оборони завдали удару по підприємству. На території Ільського НПЗ зафіксували вибухи, після яких виникла пожежа.

Тоді ж під ураження потрапив нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" у Таганрозі, де зафіксували пожежу, а також нафтобаза "Азовнефтепродукт" у Ростовській області, де сталися вибухи та задимлення.

Українські військові повідомили й про повторне ураження комплексу "Новатек-Усть-Луга" у Ленінградській області, який займається переробкою газового конденсату та виробництвом нафтопродуктів.

Окремою ціллю стали 18 суден противника, серед яких 13 танкерів, три суховантажі, пором і допоміжне судно. За даними Сил оборони, ці плавзасоби використовувалися для транспортування палива, військових вантажів та іншого забезпечення для армії Росії.

Також було уражено склад паливно-мастильних матеріалів російських військ у районі Розівки Запорізької області. Крім того, у межах операції "Кримський рубильник off" українські сили заявили про ураження п’яти електропідстанцій в окупованому Криму.