"Шахед" влучив у багатоповерхівку, підʼїзд зруйнований вщент: моторошні кадри з Одеси

У ніч проти 2 березня в Одесі лунали вибухи. Згодом з'явилася інформація про пошкоджені житлові будинки. На жаль, є загиблий та постраждалі.

Перші вибухи в Одесі пролунали близько 1:14. Перед цим у Силах оборони Півдня повідомили, що триває бойова робота й закликали мешканців регіону перебувати в укриттях.

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Ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку. Один підʼїзд зруйнований вщент. Станом на 5 ранку відомо про одного загиблого чоловіка. Ще семеро людей отримали поранення, серед них одна дитина. Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє - в стані середньої важкості. Лікарі роблять все можливе. Трьом людям, включаючи трирічну дитину, медична допомога надана на місці.

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