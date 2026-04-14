Момент удару по дамбі в Печенігах в період "великої води": чи є руйнування

Удень 14 квітня російські війська атакували КАБами район Печенізької дамби на Харківщині. Руйнування дамби у період весняного водопілля могло призвести до катастрофічних наслідків для громад.

Про це повідомляє 16-й армійський корпус Збройних Сил України.

Які деталі ворожої атаки?

У ЗСУ повідомили про чергову спробу ворога влучити в дамбу Печенізького водосховища в Чугуївському районі. Для цього російські війська використали шість керованих авіаційних бомб. Чотири з них влучили в землю поблизу гідротехнічних споруд, ще дві – у воду.

Вибір часу для атаки демонструє особливий цинізм окупантів. Противник намагається скористатися моментом, коли внаслідок весняного водопілля у водосховищі накопичено максимальний об'єм води,

– ідеться у повідомленні.

Військові зауважили, що у разі руйнування дамби у період "великої води" затопило б усі громади нижче за течією, спричинивши масштабну екологічну катастрофу.

У 16-му корпусі зауважили, що противник зазнав невдачі у цій операції, тож розпочав наступний етап – інформаційно-психологічну атаку. У підконтрольних Росії псевдохарківських пабліках почали поширювати неправдиву інформацію про нібито пошкодження дамби та аварійний скид води.

Важливо! Печенізька дамба є одним із ключових критичних об'єктів Харківщини, що забезпечує водопостачання, підтримання екологічного балансу та захист понад 10 населених пунктів області. Відомо, що близько 70% води для Харкова надходить саме з Печенізького водосховища.

Атака по Печенізькій дамбі: дивіться відео 16-го армійського корпусу ЗСУ

Чи є руйнування?

У ЗСУ наголосили, що після російської атаки дамба не постраждала, а скид води відбувається у плановому контрольованому режимі.

Також військові додали, що ситуація перебуває під повним контролем та постійним моніторингом. З урахуванням попереднього досвіду атак також напрацьовані плани оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації.

Що відомо про попередні атаки на Печенізьку дамбу?