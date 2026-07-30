30 липня, 06:35
Атака Росії по Полтавщині: загинула людина, під ударом опинився термінал "Нової пошти"
Вночі 30 липня росіяни вдарили по Полтавщині. Внаслідок атаки загинула людина.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Що відомо про удар по Полтавщині
У Полтавському районі зафіксовано влучання БпЛА по складських приміщеннях одного з приватних підприємств. На жаль, одна людина загинула.
Також було атаковано термінал «Нової пошти». Виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. За попередньою інформацією – без травмованих. У Лубенському районі уламки БпЛА впали на проїжджу частину. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило.