Знову під ударом станція "Кримська" та не тільки: вночі Росію атакували майже 100 дронів

Росію в ніч на 11 квітня 2026 року атакували невідомі безпілотники. Вибухи пролунали в Ростовській, Курській, Бєлгородській, Брянській та Калузькій областях.

Окупанти заявили, що БпЛА також атакували територію тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили російські ЗМІ.

Що відомо про атаку БпЛА по Росії?

Російські ЗМІ повідомили про масовану атаку безпілотника. Окупанти зазначили, що впродовж ночі сили ППО нібито знищили 99 дронів.

На Брянщині місцевий губернатор повідомив про нібито збиття 10 БпЛА, а губернатор Ростовської області розповів про "збиття" більше десятка повітряних цілей.

Близько 10 вибухів почули окупанти в Геленджику та Кримському районі Краснодарського краю. За слова місцевих мешканців, о 3 ночі місто атакували БпЛА, а уся інформація про наслідки уточнюється.\

Ймовірно, цілю для дронів стала ЛВДС "Кримська" – лінійна виробничо-диспетчерська станція у складі ворожої нафтопровідної системи, що належить "Транснафті".

Нагадаємо, що джерела 24 Каналу повідомили, що підприємство АТ "Стріла" в Брянській області Росії, що виробляє дроселі для крилатих ракет, було атаковане кілька разів. Після останньої атаки 31 березня 2026 року, роботу підприємства було призупинено через "негативні події в регіоні".

