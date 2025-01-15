Потужний показник: як удари по Росії вже позначились на безпеці України

Ворог 15 січня знову атакував Україну, а його ціллю стала газова інфраструктура та енергетичні об'єкти. Ймовірно, це відповідь Росії на масштабну атаку по її території напередодні вночі.

Таку думку 24 Каналу висловив генерал-лейтенант, військовий експерт та засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, додавши, що Владімір Путін цинічна людина. Він не міг закрити очі на знакову операцію України щодо завдання ударів по військових об'єктах окупантів.

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Що уразила Україна

У ніч проти 14 січня Збройні Сили уразили військові цілі ворога на великій дальності. Для цього залучили понад 200 ударних дронів і певну кількість ракет, зокрема ATACMS. На деяких об'єктах пожежі не могли погасити упродовж доби. Ба більше, такі цілі відносять до пріоритетних.

Це об'єкти, де виробляють та зберігають паливно-мастильні матеріали, озброєння, техніку, боєприпаси для російських сил. А також – аеродроми, звідки застосовують цю зброю,

– розповів Ігор Романенко.

Тобто мовиться про знаковий та сукупний удар. Ба більше, для нього використали не тільки безпілотники й ракети, а ракети-дрони, які поєднують в собі переваги обох засобів. Є сподівання, що у 2025 році вони вийдуть на масштабування.

Як це вплине на Україну

Знищення паливно-мастильних матеріалів росіян безпосередньо пов'язане з ситуацією на фронті в Україні. Можна простежити, що застосуванням стратегічних бомбардувальників, тактичної авіації ворога стало дещо обмеженим. Звісно, чимало засобів досі зберігається, але, наприклад, зменшилось застосування керованих авіаційних бомб.

Упродовж останніх років Україна шукає їм протидію, адже КАБи завдають серйозної шкоди. Саме завдяки комплексним ударам по складах, підприємствах росіян ми бачимо зменшене використання авіації, яка скидає ці бомби.

Є доведені цифри, які вражають. Наприклад, на 70% зменшилось застосування КАБів. Це дуже важливий показник, тому зусилля у цьому сенсі треба тільки нарощувати,

– наголосив генерал-лейтенант.

Якби на додачу Україна отримала потрібну далекобійну зброю, а на літаки F-16 поставили ракети класу "повітря-земля" – наші Повітряні сили могли б краще підтримати піхоту, яка зараз у дуже важкому стані. Тому певний прогрес і розвиток точно є, хоч він і не такий швидкий, як цього хочеться.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що вдалося завдати ударів по цілях на відстані від 200 до 1 100 кілометрів. Мовиться про Брянську, Саратовську, Тульську області Росії та Республіку Татарстан. Цю атаку назвали наймасовішою за період війни.