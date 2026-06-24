Росіяни бідкаються на атаку понад 300 дронів: під ударом були 20 регіонів

Ніч 24 червня у Росії видалась знову неспокійною. Тамтешні сили протиповітряної оборони намагались відбити атаку понад 300 дронів. Попри це деякі дрони все ж дістались своїх цілей.

Про це повідомило міноборони Росії та місцева влада низки російських регіонів.

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Що відомо про атаку по Росії?

Російські сили ППО, за даними міноборони, нібито знешкодили 323 українські безпілотники у 20 областях. Зокрема, гучно було у Московському регіоні, Краснодарському краї, тимчасово окупованому Криму, а також над Азовським і Чорним морями.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив про знищення 21 безпілотника над десятьма районами. Він стверджує, що попередньо атака обійшлась без постраждалих. Однак через падіння уламків пошкоджено вікна у приватному будинку та дах гаража.

У Ростовській області, за інформацією губернатора Юрія Слюсаря, було збито близько 30 дронів над різними містами та районами. Водночас інформації про постраждалих чи руйнування уточнюється.

Ще десять БпЛА начебто знешкодили над Тульською областю. Губернатор Дмитро Міляєв каже, що наслідків атаки не фіксують, як і в Калузькій області, де росіяни нібито збили сім дронів.

А ось у передмісті Москви, Пензи та у Смоленській області ворожа ППО знищила по одному БпЛА. Біля російської столиці на місці падіння уламків працюють спеціалісти.

Водночас влада Брянської області заявила про збиття російськими військами 32 БпЛА протягом останньої доби.

Які наслідки атаки?

OSINT-аналітик Astra проаналізували відео очевидці атаки та повідомили, що внаслідок неї загорілась Сімферопольська ТЕЦ. Зазначається, що вона забезпечує близько 30% потреб міста у тепловій енергії та постачає тепло у селища Гресівський, Комсомольське, Аерофлотський та частково Молодіжне.

Раніше повідомлялось, що також після нічних вибухів був повністю знеструмлений Севастополь. А в Оренбурзькій області внаслідок атаки спалахнула пожежа на місцевому газопереробному заводі.