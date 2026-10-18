Сезон білих ночей триває: дрони FP-1 атакували нафтову та цифрову інфраструктуру Петербурга

У ніч проти 18 жовтня Сили оборони України безпілотниками FP-1 атакували одразу кілька об'єктів нафтової та цифрової інфраструктури Росії в Санкт-Петербурзі. Під удар потрапили нафтобаза "Ручьи" та Петербурзький нафтовий термінал.

Про це повідомили у Fire Point.

Що відомо про атаку на Санкт-Петербург?

Сили оборони України за допомогою безпілотників FP-1 уразили кілька важливих об'єктів російської інфраструктури в Санкт-Петербурзі. Серед цілей були як підприємства, пов'язані з нафтовою галуззю, так і об'єкт цифрової інфраструктури.

Зокрема, під удар потрапили нафтобаза "Ручьи" та Петербурзький нафтовий термінал. Останній має пропускну спроможність 12,5 мільйона тонн нафти на рік і є важливим елементом нафтової інфраструктури Росії.

Після атаки на територіях нафтового термінала та нафтобази спалахнули пожежі. Також повідомляється про серйозні пошкодження дата-центру соціальної мережі "ВКонтакте".

Схоже, сезон білих ночей у Петербурзі вирішили продовжити,

– написали у Fire Point.

Нагадаємо, Сили оборони України 17 жовтня та в ніч проти 18 жовтня завдали ударів по кількох військових об'єктах російської армії. Зокрема, українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску російських ударних безпілотників у районі Донецька. Це має суттєво знизити спроможності окупантів атакувати Україну дронами різних модифікацій.

Також під удар потрапила ремонтна база автомобільної техніки та бойових броньованих машин російського угруповання військ "Юг" поблизу Суходільська на Луганщині. Ураження об'єкта ускладнить відновлення пошкодженої техніки та її повернення до бойових підрозділів.

Крім того, українські захисники вдарили по скупченню живої сили російських військ поблизу населеного пункту Дубове Донецької області. Сили оборони продовжують системно атакувати військову інфраструктуру, логістику та місця базування російських безпілотників на окупованих територіях.