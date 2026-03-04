Близько 30 вибухів прогриміли над містами Саратов та Енгельс, з яких росіяни атакують Україну

У російських містах Саратов та Енгельс пролунала серія вибухів. За словами місцевих жителів, у небі працювала протиповітряна оборона, яка нібито відбивала атаку безпілотників.

Наразі офіційної інформації про постраждалих чи руйнування не надходило, пишуть росЗМІ.

Дивіться також Всі ракети долетіли до цілі, – Зеленський заявив про успішні удари "Фламінго" на 1400 кілометрів

Що відомо про атаку?

У ніч проти 4 березня вибухи було чути над російськими містами Саратов та Енгельс. За словами жителів, протягом приблизно 30 хвилин у різних районах міст пролунало від 17 до 30 гучних звуків. Деякі очевидці стверджують, що після вибухів у небі кілька разів з’являлися яскраві спалахи світла.

Місцеві мешканці також повідомляють, що безпілотники нібито рухалися на низькій висоті. Частину повітряних цілей, за їхніми словами, було помічено з боку річки Волги. У небі були видимі спалахи, а в місті лунала сирена повітряної тривоги.

Російські джерела стверджують, що по повітряних цілях працювала протиповітряна оборона. За їхньою версією, сили ППО нібито відбивали атаку безпілотників. Місцеві жителі також показують місця, де видно влучання та пожежі.

Наслідки атаки по Саратову. Відео: росЗМІ

Однак станом на цей момент офіційних повідомлень від місцевої влади щодо кількості збитих дронів, можливих пошкоджень інфраструктури чи постраждалих немає. Інформація уточнюється.

Місто Енгельс відоме тим, що поблизу розташована авіабаза стратегічної авіації Росії, яка неодноразово ставала об’єктом атак безпілотників упродовж повномасштабної війни. Саратов також є важливим промисловим і логістичним центром Поволжя, де розташовані підприємства оборонно-промислового комплексу та об’єкти військової інфраструктури.

Крім того, разом із сусіднім Енгельсом місто формує стратегічний вузол регіону, зокрема через близькість до військового аеродрому, який має значення для дальньої авіації Росії.

Влучання по російській інфраструктурі: останні новини