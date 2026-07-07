У Британії заявили, що танкер зі скрапленим газом атакували в Ормузькій протоці

У Центрі морських торговельних операцій Великої Британії повідомили, що танкер під час проходження Ормузькою протокою зазнав атаки невідомого безпілотника. Судно отримало незначні пошкодження корпусу, однак змогло продовжити рух до порту призначення.

Про це UKMTO повідомив у соцмережі Х.

Дивіться також Торгівля вже не буде вільною: Європа готується до неминучого в Ормузі

Що відомо про атаку на танкер?

За інформацією британської сторони, внаслідок удару судно отримало незначні пошкодження корпусу. Про загиблих чи постраждалих не повідомляється. Також, за попередніми даними, інцидент не призвів до забруднення навколишнього середовища або витоку вантажу.

Попри атаку, танкер не втратив ходу та продовжив рух до наступного порту відповідно до запланованого маршруту.

Водночас агентство Associated Press із посиланням на іранське державне телебачення повідомило, що йдеться про танкер, який перевозив скраплений природний газ. За версією іранських медіа, судно зазнало атаки після того, як нібито "проігнорувало попередження".

При цьому офіційний Тегеран не взяв на себе відповідальність за інцидент і не повідомив, хто саме міг здійснити атаку.

Варто знати, Ормузька протока залишається одним із найважливіших морських транспортних коридорів світу. Через неї проходить значна частина глобального експорту нафти та скрапленого природного газу з країн Перської затоки, тому будь-які інциденти в цьому районі викликають занепокоєння міжнародної спільноти та можуть впливати на ситуацію на світових енергетичних ринках.

Нагадаємо, США намагаються переконати Іран відмовитися від планів контролювати судноплавство в Ормузькій протоці та не запроваджувати плату за прохід суден.

Американська сторона запропонувала Тегерану компроміс: відмовитися від претензій на контроль над протокою в обмін на доступ до частини заморожених іранських активів, які зберігаються за кордоном. Йдеться, зокрема, про розблокування 6 мільярдів доларів із приблизно 100 мільярдів доларів заморожених активів Ірану.

Водночас у Тегерані заявили, що не мають наміру погоджуватися на такі умови. Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді наголосив, що Ормузька протока перебуває під контролем Ірану, а не Сполучених Штатів. Крім того, іранські військові попередили, що будь-яке судно, яке проходитиме протокою за маршрутом, не погодженим із Тегераном, може отримати "негайну та потужну відповідь".

Експерти вважають, що Іран більше зацікавлений у запровадженні постійної плати за прохід суден, яка потенційно могла б приносити країні близько 40 мільярдів доларів щороку. Саме тому переговори між Вашингтоном і Тегераном щодо майбутнього Ормузької протоки залишаються складними, а сам регіон і надалі є одним із головних осередків напруженості на світовому енергетичному ринку.