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24 Канал Новини України "Шахеди" знову летять на Україну: які області у небезпеці
3 вересня, 21:46
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"Шахеди" знову летять на Україну: які області у небезпеці

Вероніка Соцкова

3 вересня Росія знову запустила по Україні ударні безпілотники. У декількох регіонах вже оголосили повітряну тривогу.

24 Канал стежить за атакою та збирає основні події.

Де фіксують ударні дрони?

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

 

 

 

23:00, 03 вересня

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на захід.

22:56, 03 вересня

КАБи на Донеччину.

22:48, 03 вересня

Реактивний БпЛА на Київ з півдня.

22:45, 03 вересня

 БпЛА на Херсон з півдня.

 БпЛА в напрямку Запоріжжя зі сходу.

22:40, 03 вересня

Реактивний БпЛА в напрямку Білої Церкви з півдня.

Реактивний БпЛА з півночі Черкащини на Київщину.

Реактивний БпЛА із заходу Дніпропетровщини на Кіровоградщину.

22:35, 03 вересня

Реактивні БпЛА на Київ з півночі та півдня.

22:34, 03 вересня

БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

22:32, 03 вересня

Реактивні БпЛА на Васильків та Димер на Київщині.

22:30, 03 вересня

Реактивний БпЛА над Києвом. Перебувайте в укриттях!

22:29, 03 вересня

БпЛА на Суми з півночі.


 

22:28, 03 вересня

Реактивні БпЛА на Бровари та Обухів на Київщині.


 

22:24, 03 вересня

БпЛА на Запоріжжя з півдня

Реактивний БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півдня.

22:22, 03 вересня

БпЛА на південь Одещини з моря.

Реактивні БпЛА в напрямку Києва з півночі та півдня.

22:16, 03 вересня

Реактивні БпЛА повз Теплик і Дашів на Вінниччині з півдня, курс на північ.


 

22:15, 03 вересня

Реактивний БпЛА на півночі Черкащини, курс на Київщину.

Реактивний БпЛА на заході Полтавщини, курс північ.

Реактивний БпЛА на півночі від Дніпра, курс на захід.

БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

22:08, 03 вересня

Реактивні БпЛА на заході Кіровоградщини та Черкащини, курс на північ.


 

21:57, 03 вересня

Реактивні БпЛА на північ Дніпропетровщини з Харківщини.

Реактивні БпЛА на Полтавщині, в центрі та на заході, курс на західний напрямок.

21:53, 03 вересня

КАБи на Харківщину.


 

21:51, 03 вересня

КАБи на Запорізьку область.

Реактивний БпЛА на Запоріжжя з півдня.

21:40, 03 вересня

Реактивний БпЛА на Кропивницький з півдня.


 

21:36, 03 вересня

Реактивний БпЛА в центрі Полтавщини, на північно-західний напрямок.

Реактивні БпЛА на заході Миколаївщини, курс на Одещину.

21:21, 03 вересня

Реактивні БпЛА на Полтавщину з півночі та сходу.

Реактивний БпЛА на заході від Миколаєва, курс на північ.

21:18, 03 вересня

Реактивні БпЛА на Кропивницький з півдня.


 

21:17, 03 вересня

КАБи на Запорізьку область.


 

21:08, 03 вересня

Реактивні БпЛА на н.п. Лозова з півдня на Харківщині.


 

21:02, 03 вересня

КАБи на Харківщину.


 

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