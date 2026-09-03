"Шахеди" знову летять на Україну: які області у небезпеці
3 вересня Росія знову запустила по Україні ударні безпілотники. У декількох регіонах вже оголосили повітряну тривогу.
24 Канал стежить за атакою та збирає основні події.
Де фіксують ударні дрони?
Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті
БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на захід.
КАБи на Донеччину.
Реактивний БпЛА на Київ з півдня.
БпЛА на Херсон з півдня.
БпЛА в напрямку Запоріжжя зі сходу.
Реактивний БпЛА в напрямку Білої Церкви з півдня.
Реактивний БпЛА з півночі Черкащини на Київщину.
Реактивний БпЛА із заходу Дніпропетровщини на Кіровоградщину.
Реактивні БпЛА на Київ з півночі та півдня.
БпЛА в напрямку Харкова з півночі.
Реактивні БпЛА на Васильків та Димер на Київщині.
Реактивний БпЛА над Києвом. Перебувайте в укриттях!
БпЛА на Запоріжжя з півдня
Реактивний БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півдня.
БпЛА на південь Одещини з моря.
Реактивні БпЛА в напрямку Києва з півночі та півдня.
Реактивний БпЛА на півночі Черкащини, курс на Київщину.
Реактивний БпЛА на заході Полтавщини, курс північ.
Реактивний БпЛА на півночі від Дніпра, курс на захід.
БпЛА в напрямку Харкова з півночі.
Реактивні БпЛА на північ Дніпропетровщини з Харківщини.
Реактивні БпЛА на Полтавщині, в центрі та на заході, курс на західний напрямок.
КАБи на Запорізьку область.
Реактивний БпЛА на Запоріжжя з півдня.
Реактивний БпЛА в центрі Полтавщини, на північно-західний напрямок.
Реактивні БпЛА на заході Миколаївщини, курс на Одещину.
Реактивні БпЛА на Полтавщину з півночі та сходу.
Реактивний БпЛА на заході від Миколаєва, курс на північ.