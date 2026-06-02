На низку міст летіли ракети й БпЛА: все про наслідки масованої атаки по Україні 2 червня
В ніч на 2 червня російські окупанти завдали ударів ракетами та дронами по території України. На жаль, внаслідок ворожих ударів пошкоджена інфраструктура та є загиблі.
У столиці досі триває повітряна тривога, тому якщо у вас лунають сирени – перебувайте в укриттях. 24 Канал зібрав усе, що відомо про масований обстріл окупантів.
Які наслідки російського удару?
Росія розпочала атаку близько 00:02 та запустила по Україні крилаті ракети. Згодом окупанти пустили безпілотники різних типів, а вже о 2 ночі на Київ летіли балістичні ракети. Наслідки ворожих ударів зафіксували також у Харкові, Сумах, Дніпрі, Запоріжжі та Хмельницькому.
У Чернігові внаслідок атаки Росії загорівся приватний будинок. На щастя, постраждалих немає. Про це повідомило Суспільне Чернігів.
У Дніпрі внаслідок атаки Росії частково зруйнований 2-поверховий будинок. На жаль, 36 людей отримали поранення, а 6 – загинули. Через удар частково зруйновані будинки, пошкоджені підприємства, пожежна частина, гаражі та знищені автівки. Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.
У Києві постраждали 58 людей, серед яких – 3 дитини. На жаль, відомо про 4 загиблих у столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Внаслідок російської атаки по Києву:
На Київщині внаслідок атаки Росії постраждали 3 людей
Про наслідки атаки повідомили в Київській ОВА.
Росія запустила по Харкову 15 БпЛА та 2 ракети. У 4 районах міста зафіксували влучання. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні будинки, адміністративні споруди, дошкільний заклад, багатоповерхівку, автомобілі, мережу вуличного освітлення, офіси та промислові підприємства. Станом на 04:20 відомо про 10 постраждалих, серед яких – дитина. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
У Хмельницькому внаслідок атаки спалахнула пожежа на одному з об'єктів міста. На місце одразу прибули відповідні служби. Інформація про загиблих та травмованих не надходила. Про це повідомили в Хмельницькій ОВА.
У Сумах окупанти вдарили по житловому сектору.
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Про це повідомив секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.
Росія запустила по Києву балістичні ракети. У місті пролунали потужні вибухи.
Росія запустила по Україні крилаті ракети типу "Калібр" з Каспійського моря. Також у повітряному просторі зафіксували перші БпЛА.