2 червня, 06:46
На низку міст летіли ракети й БпЛА: все про наслідки масованої атаки по Україні 2 червня

Данило Муринський

В ніч на 2 червня російські окупанти завдали ударів ракетами та дронами по території України. На жаль, внаслідок ворожих ударів пошкоджена інфраструктура та є загиблі.

У столиці досі триває повітряна тривога, тому якщо у вас лунають сирени – перебувайте в укриттях. 24 Канал зібрав усе, що відомо про масований обстріл окупантів.

Які наслідки російського удару?

Росія розпочала атаку близько 00:02 та запустила по Україні крилаті ракети. Згодом окупанти пустили безпілотники різних типів, а вже о 2 ночі на Київ летіли балістичні ракети. Наслідки ворожих ударів зафіксували також у Харкові, Сумах, Дніпрі, Запоріжжі та Хмельницькому.

07:37, 02 червня

У Чернігові внаслідок атаки Росії загорівся приватний будинок. На щастя, постраждалих немає. Про це повідомило Суспільне Чернігів.

07:32, 02 червня

У Дніпрі внаслідок атаки Росії частково зруйнований 2-поверховий будинок. На жаль, 36 людей отримали поранення, а 6 – загинули. Через удар частково зруйновані будинки, пошкоджені підприємства, пожежна частина, гаражі та знищені автівки. Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.

06:57, 02 червня

У Києві постраждали 58 людей, серед яких – 3 дитини. На жаль, відомо про 4 загиблих у столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

06:25, 02 червня

Внаслідок російської атаки по Києву:

  • У Дарницькому районі виникло загоряння на території АЗС;
  • В Оболонському районі уламки впали біля дитячих садочків, а також виникло загоряння на території незавершеного будівництва.
  • У Шевченківському районі виникла пожежа у нежитловій 3-поверховій будівлі та руйнувань зазнала 9-поверхівка. Також уламки прилетіли по 24-поверхівці та спалахнула пожежа.
  • У Святошинському районі сталось загоряння в 5-поверховому житловому будинку, а також виникла пожежа на території нежитлової забудови.
  • У Подільському районі 2 ракети влучили в 9-поверховий житловий будинок, стався частковий обвал конструкцій. Внаслідок падіння уламків почалася пожежа на території нежитлового будинку та на даху 9-поверхівки. Також уламки пошкодили кілька автомобілів та складське приміщення.
  • У Голосіївському районі сталось руйнування 2 та 3 поверхів поліклініки. Внаслідок падіння уламків, палали кілька автівок.
  • У Солом’янському районі уламки влетіли у 15-поверхівку, а в 24-поверхівці спалахнула пожежа. Також виникло загоряння будівлі на території нежитлової забудови та пожежу зафіксували на території 2 приватних будинків.
06:10, 02 червня

На Київщині внаслідок атаки Росії постраждали 3 людей

  • У Бучанському районі чоловіка госпіталізували з різаною раною стегна. також пошкоджено 3 приватні будинки, логістичні та складські приміщення, інші нежитлові будівлі, а також шість вантажних автомобілів.
  • В Обухівському районі чоловік отримав уламкове поранення ноги. Також пошкоджень зазнали приватні будинки.
  • У Фастівському районі чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Внаслідок атаки руйнувань зазнали приватні будинки.

Про наслідки атаки повідомили в Київській ОВА.

04:20, 02 червня

Росія запустила по Харкову 15 БпЛА та 2 ракети. У 4 районах міста зафіксували влучання. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні будинки, адміністративні споруди, дошкільний заклад, багатоповерхівку, автомобілі, мережу вуличного освітлення, офіси та промислові підприємства. Станом на 04:20 відомо про 10 постраждалих, серед яких – дитина. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

04:00, 02 червня

У Хмельницькому внаслідок атаки спалахнула пожежа на одному з об'єктів міста. На місце одразу прибули відповідні служби. Інформація про загиблих та травмованих не надходила. Про це повідомили в Хмельницькій ОВА.

03:22, 02 червня

У Сумах окупанти вдарили по житловому сектору. 

  • У Зарічному районі БпЛА влучив у багатоповерховий житловий будинок.
  • У Ковпаківському районі дрон вгатив по приватному будинку, внаслідок чого сталася пожежа покрівлі.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Про це повідомив секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.

02:18, 02 червня

Росія запустила по Києву балістичні ракети. У місті пролунали потужні вибухи.

00:02, 02 червня

Росія запустила по Україні крилаті ракети типу "Калібр" з Каспійського моря. Також у повітряному просторі зафіксували перші БпЛА.

