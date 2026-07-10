Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: загинув поліцейський, постраждали 16 людей

Російські війська 10 липня завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинув поліцейський, ще щонайменше 16 людей, серед яких дитина, отримали поранення.

На місці триває рятувальна операція, під завалами можуть перебувати люди, а мешканців прилеглих будинків евакуюють через нерозірвані боєприпаси. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Дивіться також Росія атакувала Одещину дронами: у місті сталася пожежа

Що відомо про атаку?

Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще щонайменше 16 дістали поранення. Допомога лікарів знадобилася трьом жінкам, п'яти чоловікам та одній дитині. Згодом речниця Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Анна Ткаченко у коментарі Суспільному повідомила, що загиблим виявився поліцейський.

Наразі відомо, що один чоловік перебуває у важкому стані. Ще двоє – у стані середньої тяжкості. Шестирічний хлопчик ушпиталений з гострою реакцією на стрес. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Унаслідок удару частково зруйновані житлові будинки та інші цивільні об'єкти. Російська авіабомба також пошкодила будівлю служби у справах дітей, а вибуховою хвилею зачепило кав'ярню, салони краси, агенцію нерухомості та гуманітарний центр Кирилівки.

Росія знову атакувала Запоріжжя / Фото Іван Федоров

Рятувальники продовжують аварійно-пошукові роботи, оскільки під завалами зруйнованої будівлі можуть перебувати люди. Одночасно екстрені служби ліквідовують пожежі та розбирають завали.

Через влучання нерозірваних російських боєприпасів поблизу житлових будинків у місті проводять евакуацію мешканців. Влада закликає людей не наближатися до місць ударів і неухильно виконувати вказівки поліцейських та рятувальників.

За попередніми даними, внаслідок атаки зруйновано та пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків. На місці продовжують працювати всі профільні служби, які документують наслідки чергового російського удару по мирному українському місту.

Зауважимо, що в області досі існує небезпека повторних атак. 24 Канал закликає місцевих жителів до відбою повітряної тривоги залишатися в безпечних місцях.