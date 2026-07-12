У Запоріжжі після атаки БпЛА спалахнула багатоповерхівка: постраждали двоє людей

Увечері 12 липня російські війська здійснили атаку на Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару поранення дістали двоє людей, а одна з багатоповерхівок спалахнула – вогонь повністю охопив будівлю.

Про наслідки російського удару повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Що відомо про атаку по Запоріжжю?

За його словами, двоє людей дістали поранення. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Інформації про ступінь тяжкості отриманих травм наразі не оприлюднювали.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхові житлові будинки. На оприлюднених після удару кадрах видно, що одна з багатоповерхівок охоплена масштабною пожежею – полум'я поширилося на значну частину будівлі. На місці працюють рятувальники та екстрені служби, які ліквідовують наслідки удару.

Наслідки атаки по Запоріжжю / Фото Іван Федоров

Інформація про масштаби руйнувань і можливу кількість постраждалих уточнюється.

Вибухи та пожежа у Запоріжжі: дивіться відео

Перед атакою моніторингові канали неодноразово попереджали жителів регіону про небезпеку. Спочатку повітряну тривогу оголосили у громадах Запорізької області. Згодом вона пролунала і в самому Запоріжжі.

Також Іван Федоров повідомляв про загрозу застосування ударних безпілотників, активність російської тактичної авіації та небезпеку ударів керованими авіаційними бомбами. Мешканців закликали негайно пройти до укриттів та залишатися там до завершення повітряної тривоги.

Невдовзі після цих попереджень у Запорізькій області пролунали вибухи. Голова ОВА закликав людей не залишати безпечних місць до офіційного відбою тривоги.

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Нагадаємо, 12 липня під атакою ворога опинилася й Одеська область. За словами Олега Кіпера, в Одеському районі пошкоджено будівлі та обладнання на території одного з інфраструктурних об'єктів.

Крім того, удар зачепив житлову забудову. Внаслідок атаки пошкоджено два приватні житлові будинки та три легкові автомобілі. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. На місцях влучань продовжують працювати відповідні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

Впродовж ночі в Одеській області тричі оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних безпілотників у напрямку регіону, закликаючи жителів перебувати в укриттях до завершення небезпеки.