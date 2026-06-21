Росія атакувала Полтавщину: постраждали понад 10 людей, серед них – діти

Російські окупанти продовжують тероризувати українські міста та села. Ворог завдав ударів по Полтавщині.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

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Що відомо про російську атаку?

Окупанти ввечері 20 червня атакували Полтавську область. Влучання зафіксували на території двох підприємств.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено будівлі, автомобілі та житлові будинки, які розташовані поруч з об'єктами.

Наслідки російської атаки / Фото ДСНС

Через атаку поранень зазнали 14 людей, серед них – 6 дітей. Станом на 07:45 відомо про двох загиблих.

Також Віталій Дяківнич повідомив, що після атаки у регіоні відбулося аварійне відключення електропостачання. Наразі фахівці працюють над відновленням подачі електроенергії.

У ДСНС повідомили, що внаслідок ударів ворога спалахнули пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Було залучено понад 100 осіб та 27 одиниць техніки.

Коли ще Росія атакувала Полтавщину?

Росія у ніч на 12 червня атакувала Полтавську область. Під прицілом ворога опинився цех одного з промислових підприємств. На щастя, обійшлося без постраждалих.

На Полтавщині зафіксовано влучання ворожих ракет і безпілотників під час масованої комбінованої атаки 2 червня. У Лубенському районі внаслідок ударів пошкоджено підприємство та житлові будинки. Поранень зазнала одна людина.

На іншій локації ракета впала поблизу приватних домоволодінь, у результаті чого зазнали руйнувань житлові будинки та господарські споруди.