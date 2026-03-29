Ворог атакує Полтаву: у місті пролунали вибухи

У Полтаві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В області фіксували рух ворожих дронів та ракетну небезпеку.

Інформація про наслідки наразі уточнюється. Про це повідомляє "Суспільне".

Що відомо про атаку на Полтаву?

У Полтаві 29 березня близько 06:55 пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги, яка тривала кілька годин у різних районах області.

Водночас у регіоні й досі фіксують рух ворожих безпілотників, що створює загрозу нових ударів.

Повітряну тривогу в області оголосили близько першої ночі. Небезпека зберігалася тривалий час: у Кременчуцькому, Миргородському та Лубенському районах оголошували ракетну загрозу.

Крім того, станом на 06:32 повідомлялося про рух ворожих БпЛА на півночі Полтавської області з курсом на південь та південний захід.

Офіційної інформації про наслідки вибухів у Полтаві наразі немає. Дані щодо можливих руйнувань чи постраждалих уточнюються.

Полтавщина залишається під загрозою повітряних атак, тому мешканців закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.

Полтавщина вже кілька днів під ударами