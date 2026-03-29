Ворог атакує Полтаву: у місті пролунали вибухи
Інформація про наслідки наразі уточнюється. Про це повідомляє "Суспільне".
Що відомо про атаку на Полтаву?
У Полтаві 29 березня близько 06:55 пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги, яка тривала кілька годин у різних районах області.
Водночас у регіоні й досі фіксують рух ворожих безпілотників, що створює загрозу нових ударів.
Повітряну тривогу в області оголосили близько першої ночі. Небезпека зберігалася тривалий час: у Кременчуцькому, Миргородському та Лубенському районах оголошували ракетну загрозу.
Крім того, станом на 06:32 повідомлялося про рух ворожих БпЛА на півночі Полтавської області з курсом на південь та південний захід.
Офіційної інформації про наслідки вибухів у Полтаві наразі немає. Дані щодо можливих руйнувань чи постраждалих уточнюються.
Полтавщина залишається під загрозою повітряних атак, тому мешканців закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.
Полтавщина вже кілька днів під ударами
Росія три дні поспіль атакує газовидобувні об'єкти Нафтогазу на Полтавщині, внаслідок чого загинув співробітник. Окупанти також атакували об'єкти Нафтогазу в Херсонській області, де загинула працівниця, а загалом з початку 2026 року було здійснено близько 40 атак на інфраструктуру Нафтогазу.
Уночі 24 березня російська армія застосувала проти Полтавщини балістичні ракети та ударні безпілотники. Місцеві неодноразово чули вибухи. Після 3 ранку стало відомо, що обстріл мав наслідки. У Полтавській громаді є пошкодження житлових будинків та готелю, виникли пожежі. Двоє людей загинули, 11 зазнали травм.