Росіяни шукатимуть способи примусити Україну до перемир'я на морі, – військовий

Нещодавній удар по портовій інфраструктурі Новоросійська, зокрема об'єктах, які використовувались для відвантаження сільськогосподарської продукції, став болючим для Росії. Кремль може виношувати плани досягти домовленості про роботу "зернового коридору", тобто про припинення вогню на воді.

Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко. Він констатував, що зараз ескалація на морі доволі серйозна. Сили оборони України, згідно з його оцінкою, дійсно завдають ворогу серйозних втрат.

До чого може вдатися Кремль після атаки по Новоросійську

Військовий аналітик зазначив, що і противник теж атакує українські порти, зокрема портову інфраструктуру Одещини. Все це в комплексі спричиняє певні кризові явища на зерновому глобальному ринку.

Росія намагатиметься маніпулювати. Зараз щодо цього не чути активно голосів, як це було у 2023 році, коли починала працювати "зернова ініціатива". Нині цього не відбувається, за виключенням Туреччини, яка це коментує. Росіяни шукатимуть різні способи для того, щоб спробувати домовитися хоча б на декілька тижнів чи місяців про перемир'я на морі,

– прогнозує Мусієнко.

З його слів, навряд чи в Росії після таких ударів, який стався по Новоросійську, посилюватимуть істотно протиповітряну оборону. Ймовірніше, що зараз мета ворога – спробувати тиснути у напрямку ситуації на ринку зерна.

Про головні цілі удару по Новоросійську: дивіться у відео

Ба більше, з його слів, не варто виключати, що нині росіяни можуть спробувати завести у води індійський танкер з паливом, подивляться, наскільки можливо його розвантажити. Росія почала в Індії купувати бензин через цю акваторію для того, щоб максимально прикритися іноземними суднами.

Подібна тактика, зі слів військового аналітика, якраз притаманна Путіну. Він пробуватиме зіграти на те, що треба уникнути кризи на світовому зерновому ринку. Але, якщо подивитися загалом на ситуацію, то спостерігається, що Україна в цьому сенсі, як підкреслив Мусієнко, непохитна: вона побачила можливості та має спроможності.

Наприклад, 2023 рік характеризувався тим, що в СОУ була обмежена кількість засобів для ураження, зокрема інфраструктури порту в Новоросійську. Сьогодні ситуація змінилась.

Ми тоді тільки починали перші поодинокі атаки по об'єктах у Криму, а потім вони наростали, застосовувались Storm Shadow. Тоді було зрозуміло, що фактично у нас не було спроможностей, щоб завдати ворогу таких збитків, аби реально для нього виникла серйозна проблема. А зараз ми усвідомлюємо, що в нас такі можливості є,

– зауважив Мусієнко.

Військовий аналітик підсумував, що саме Україна може диктувати Росії потім умови можливого перемир'я на морі, поширення його далі. Це, з його слів, один із пунктів широкого глобального плану тиску на Кремль.