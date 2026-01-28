Росія атакувала порт "Південний": пошкоджено об'єкти виробничої та залізничної інфраструктури

В ніч на середу, 28 січня, російські війська вчергове атакували портову інфраструктуру України. Під ворожим ударом опинився порт "Південний".

Про це повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ).

Які наслідки удару по Одещині?

В АМПУ заявили, що внаслідок удару зафіксовано пошкодження об'єктів виробничої та залізничної інфраструктури. На місці також виникла пожежа, яку оперативно ліквідовують сили підприємства.

На щастя, постраждалих внаслідок обстрілу немає, а порт працює у штатному режимі.

Ворожу атаку також прокоментував віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. За його словами, йдеться про зруйновані логістичні елементи, пошкоджені ангари, локомотив та виробничі будівлі.

Виникла пожежа. Триває ліквідація пошкоджень екстреними службами та працівниками порту,

– написав Кулеба.

Під атакою були також інші регіони