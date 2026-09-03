У Сочі прилетіло по порту: російський "Панцир" не врятував

У четвер, 3 вересня, в Росії було неспокійно. Там під атакою опинився місцевий порт у Сочі.

На фото, поширених у мережі, видно російський ЗРКГ "Панцир", який мав би захищати інфраструктуру порту. Однак влучання уникнути не вдалося.

Які подробиці атаки на порт у Сочі?

Повідомлення про удар по портовій інфраструктурі Сочі з'явилося в моніторингових телеграм-каналах близько 9:50. У мережі також з'явилися кадри з місця подій.

Вибух пролунав у порту Сочі: дивіться відео

На відео видно, як після атаки над портом підіймається стовп диму. При цьому, є інформація, що порт могли атакувати безекіпажним катером.

"Чи був ціллю "Панцир/РЛС" – невідомо. Цілей як таких там більше немає. Хіба що патрульні катери", – зазначають монітори. При цьому, місцеві повідомляють, що якраз сам "Панцир" і міг загорітися.

Атака на Сочі: дивіться відео

Слід зазначити, що морський порт Сочі вважається одним із головних російських портів на узбережжі Чорного моря. Ворог використовує його, зокрема, у військових і логістичних цілях.



Атакований порт у Сочі / Exilenova+

До того ж, у порту на постійній основі дислокуються кораблі та катери прикордонної служби Росії, які виконують завдання з патрулювання акваторії, прикриття державного кордону та захисту стратегічних об'єктів, зокрема й однієї з резиденцій Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про успішне ураження комплексу "Новатек – Усть-Луга" в Ленінградській області Росії.