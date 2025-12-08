Росія змінила тактику ударів по українській енергетиці: що найчастіше атакуватимуть
- Російські атаки націлені на великі енергетичні об'єкти, розташовані далеко від фронту, а ризик ударів по малих станціях залишається низьким.
- Малі станції не мають значного впливу на загальну роботу енергосистеми України.
Російські війська здебільшого націлюються на великі енергетичні об’єкти, що розташовані на значній відстані від лінії фронту. Малі та середні станції майже не стають цілями через низьку ефективність таких ударів.
Ризик ударів по малій генерації залишається досить низький. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова парламентського Комітету з питань енергетики Андрій Герус, передає 24 Канал.
Що відомо про нову тактику ударів росіян по українській енергетиці?
За словами Геруса, російські атаки спрямовані переважно на потужні об'єкти енергосистеми, які розташовані щонайменше за 100 кілометрів від зони бойових дій.
Зверніть увагу! Ураження невеликих генерувальних станцій – малоефективне, адже об’єкти із потужністю 1 – 10 мегават не мають критичного впливу на загальну роботу енергосистеми.
Він наголосив, що ризик ударів по малій генерації є "достатньо низьким, навіть мінімальним", якщо такі станції не розташовані поблизу фронту.
Герус також нагадав, що розвиток малої генерації передбачає збільшення кількості невеликих енергооб'єктів по всій країні. Для цього держава, за його словами, повинна забезпечити сприятливі умови для інвесторів та стимулювати будівництво великої кількості малих генерувальних станцій.
Атаки на українську енергетику: останні новини
У ніч проти 7 грудня росіяни атакували дронами та ракетами підприємства в Кременчуці. Унаслідок атаки є перебої з тепло- та водопостачанням у частині Кременчуцької громади.
Раніше, у ніч на 6 грудні, Росія завдала масованого удару по енергооб'єктах у 8 областях, зокрема на Київщині, Чернігівщиній, Одещині та Львівщині. У декількох областях було знеструмлено споживачів.
В Укренерго заяви, що графіки відключень електроенергії не зміняться радикально через сильні морози. Зростання споживання враховано у графіках погодинних відключень, тому серйозних змін не буде.