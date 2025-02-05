Звідти запускають "Шахеди" по Україні: дрони атакували Приморсько-Ахтарськ, є прильоти
- 5 лютого дрони атакували російський Приморсько-Ахтарськ, звідки запускають "Шахеди" по Україні.
- Російські ЗМІ повідомили про близько 20 дронів, що летіли в напрямку Ростовської області, та обмеження на роботу аеропорту Волгограда.
Неспокійним видався для росіян вечір 5 лютого. Дрони атакували кілька регіонів Росії, зокрема Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ЦПД Андрія Коваленка.
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Які російські регіони атакували БпЛА
Увечері 5 лютого дрони здійснили атаку на російський Приморвсько-Ахтарськ. Саме звідти Росія постійно запускає "Шахеди" по Україні.
Прильоти в Приморсько-Ахтарську, звідки Росія запускає постійно "Шахеди",
– йдеться у повідомленні.
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Зауважимо, що за інформацією військового журналіста Андрія Цаплієнка, прильоти в районі аеропорту Приморсько-Ахтарська.
Додамо, що близько 21:00 російські ЗМІ попереджали про те, що в напрямку Ростовської області полетіли близько 20 БпЛА.
Крім того, в Росавіації повідомили про те, що вводять обмеження на роботу аеропорту Волгограда.
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До слова, у Генштабі підтвердили, що в ніч на 3 лютого дрони уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський газопереробний завод. Вони зазнали серйозних пошкоджень.