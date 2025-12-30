"Теракт проти Путіна і зусиль Трампа": Пєсков зробив низку абсурдних заяв

У Кремлі назвали нібито атаку на резиденції Володимира Путіна "терактом", спрямованим проти самого російського лідера та мирних ініціатив Трампа. Водночас жодних доказів причетності України до інциденту Москва так і не надала.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на BBC.

Які заяви щодо нібито атаки дронів зробив Пєсков?

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія розцінює нібито удар українських безпілотників по президентській резиденції Путіна на Валдаї як "теракт, спрямований проти Путіна та зусиль Трампа".

Пєсков наголосив, що Москва не має наміру публічно демонструвати докази інциденту, оскільки, як стверджують у Кремлі, атаку було відбито завдяки "чіткій роботі ППО". Питання щодо можливих уламків він переадресував до Міноборони Росії.

Водночас Київ відкидає звинувачення Росії, наголошуючи на відсутності будь-яких доказів причетності.

Пєсков зробив ще декілька заяв, які стосуються нібито атаки на резиденцію російського диктатора. Серед них:

Москва має намір продовжувати переговорний процес щодо миру в Україні, втім робитиме це насамперед через контакт зі США.

Кремль посилить свою переговорну позицію, однак про що саме мовиться, Пєсков не деталізував.

Російські військові "знають як, чим і коли відповідати" на подібні "спроби ударів", а питання фактичного місця перебування Путіна обговорюватись не буде.

Довірчий діалог між Трампом та Путіним нібито зберігається, і навіть удари по резиденції не здатні його зруйнувати.

Прессекретар Кремля не зміг пояснити як "атака Києва" вплинула на переговорний процес. Втім заперечення Зеленського та західних медіа щодо причетності України до інциденту він назвав "безглуздими".

Що відомо про нібито атаку України на резиденцію Путіна?