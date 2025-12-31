Авіаексперт розкрив, де Кремль проколовся з "атакою" на резиденцію Путіна
- Авіаційний експерт Богдан Долінце зазначив, що немає жодних підтверджень атаки на резиденцію Путіна, бо це може бути інформаційною спецоперацією Росії.
- Жителі регіону не підтвердили жодних вибухів чи польотів дронів, а розвідки Заходу висловлюють сумніви щодо існування такої операції.
Кремль звинуватив Україну у начебто атаці по резиденції Володимира Путіна. Проте є багато деталей, які повністю спростовують це.
Авіаційний експерт Богдан Долінце розповів 24 Каналу, що вже від початку у цій історії був дивний набір невідповідностей. Крім того, Україна відкинула будь-які звинувачення.
Що доводить брехню Росії про атаку на резиденцію Путіна?
Богдан Долінце підкреслив, що міжнародні журналісти намагалися отримати коментарі жителів регіону, де розташована резиденція Путіна, яку начебто атакували українські дрони.
Ніхто з них не підтвердив ні шуму, ні інформації щодо якихось вибухів, ні щодо польоту тих чи інших безпілотників,
– сказав він.
Крім того, розвідки різних країн Заходу висловлюють сумніви, що подібна операція колись існувала. Сама ж Росія також не може надати жодного підтвердження своїм же звинуваченням.
Немає інформації про уламки, немає відеозаписів прольоту чи влучань. Навіть та статистика щодо перехоплення безпілотних систем не збігається з тою інформацією, яка раніше була озвучена,
– наголосив авіаційний експерт.
Тому, за його словами, можна говорити про те, що звинувачення Кремля в сторону України щодо атаки на резиденцію Путіна – є інформаційною спецоперацією Росії.
Крім того, навіть, якщо припустити, що Україна могла здійснити подібну атаку, то це ніяк би не зачепило кремлівського диктатора, адже він рідко відвідує свої резиденції, а коли й так – то перебуває у надійно захищених бункерах. Також до всіх резиденцій Путіна стягнуто дуже багато засобів протиповітряної оборони. Пройти її вкрай складно.
Що відомо про "атаку на резиденцію" Путіна?
У Кремлі звинуватили Україну в атаці безпілотників на резиденцію Путіна, яка начебто сталась вночі 29 грудня 2025 року. Росіяни заявили, що готують удар у відповідь та прагнуть переглянути свою переговорну позицію з цього приводу.
У Сполучених Штатах Америки підкреслили, що не мають доказів того, що Україна причетна до атаки на резиденцію Путіна. Там вважають, що це було б не логічно, з огляду на початок мирного процесу.
Є припущення, що Росія звинувачує Україну в ударів по резиденції Путіну лише задля того, аби виправдати своє небажання справедливо припиняти війну. Натомість Путін знову почав висувати жорсткі вимоги щодо поступок України та Заходу.