Ніхто туди не бив, – Зеленський пояснив, чому з'явились заяви Росії про псевдоатаки на Валдай

Зеленський зазначив, що Україна не атакувала резиденцію Путіна. На його думку, вигаданий у Кремлі фейк спрямований на гальмування мирного процесу.

Він вважає, що Росія не шукає жодного позитиву у мирному процесі. Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Дивіться також У Кремлі не придумали, де був Путін під час "атаки на його резиденцію"

Навіщо, на думку Зеленського, Росія вигадала фейк про атаку на резиденцію?

Президент України заявив, що повідомлення про нібито атаку на резиденцію Путіна на Валдаї – це фейк. Він вважає, що ця вигадка Кремля пов'язана не так зі страхом перед санкціями, як із зустріччю команд України та США у Маямі.

Він зазначив, що українська та американські сторони провели серію зустрічей, ключовою з яких стала зустріч лідерів у Мар-а-Лаго. Радники продовжать роботу з 3 січня з європейськими партнерами.

На думку Зеленського, Росія хоче загальмувати мирний процес, а тому й вигадує такі інциденти.

Я бачу тільки те, що є позитив від зустрічі, є позитив від підготовки документів. І є Росія, яка не хоче жодного позитиву ні для кого в цьому форматі. Тому вони роблять такі закиди,

– зазначив він.

Президент також нагадав, що Росія сама ж атакувала урядові будівлі, зокрема Кабінет міністрів.

Росія звинувачує Україну в атаці на резиденцію Путіна