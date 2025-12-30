Це допомога Україні: як у США сприйняли фейк про атаку по резиденції Путіна

Російське МЗС заявило, що українські дрони нібито атакували путінську резиденцію. Очільник ядерної держави Путін пожалівся керівнику іншої ядерної країни Трампу, що по ньому стріляють і він нічого не може вдіяти. Російське міноборони заявило, що цілі були збиті й замість заявлених Лавровим понад 90 БпЛА вказало 18.

На це звернув увагу в етері 24 Каналу політтехнолог Тарас Загородній, зазначивши, що згодом російському міноборони довелося змінювати пресреліз, бо на різних рівнях Росія забрехалась, не узгодивши свої заяви.

Росіяни не зрозуміли гумор Трампа

Росія, на думку політтехнолога, своєю поведінкою насправді ж підвищує цінність України для США. Адже американці, з його слів, поважають "серйозних хлопців", які здатні йти на такі кроки.

Росіяни нам зробили великий плюс, підняли статус України до висот. Вони ж завжди торгуються з американцями тим, що можуть бути союзниками США у війні проти Китаю. А тепер ті, хто сидять в Пентагоні, будуть розмірковувати, а чим Росія здатна допомогти, якщо не спроможна навіть захистити свого Путіна від дронів неядерної держави,

– вважає Загородній.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков, на що звернув увагу політтехнолог, жалівся на те, що Трамп сказав, що як добре, що у свій час він не дав Україні ракети Tomahawk, коментуючи інформацію щодо ймовірної атаки по путінській резиденції. Росіяни не розуміють, що це з боку американського президента "стьоб", адже він політик, який має почуття гумору.

"Він фактично вже Україною лякає росіян, кажучи, мовляв, що ось хай вони дивляться, що це він ще не дав Tomahawk, тому їм краще слідувати в бік мирного врегулювання. США усвідомлюють, що Путін веде Росію до катастрофи. Коли росіяни жаліються, що українці по них гатять, це як раз підтвердження нашого статусу, що опорною точкою Євразії для американців буде Україна", – озвучив Загородній.

Зауважте! Політолог Олег Лісний вважає, що Росія розганяє фейк про атаку на резиденцію Путіна з метою вплинути на нинішній перебіг мирних переговорів, а також щоб мати можливість вкотре обстріляти Україну, мовляв, роблячи це "у відповідь".

Політтехнолог нагадав іншу ситуацію, коли напередодні 9 травня керівник ще однієї ядерної держави Сі Цзіньпін попросив Україну не хуліганити на Червоній площі, тому що йому потрібно було там прийняти парад. Загородній наголосив, що Україна практично ламає всі схеми й геополітику, показуючи, що вона є силою, з якою доведеться рахуватись всім.

Росіяни нині в істериці, нічого в них не виходить. Економіка валиться, врятувати її вони не можуть. Тому починається така метушня. Це дуже добре і ще раз свідчить про те, що нам не треба поспішати з підписанням різних мирних планів. Треба перечекати, при чому недовго. Варто подивитися, що в росіян буде у першому кварталі,

– закликав політтехнолог.

Сьогодні навіть Росстат визнає, що спостерігається фронтальне падіння по всій економіці Росії. Загородній підсумував, що країна-агресорка йде шляхом СРСР, не маючи перспектив. Вперше з 2015 року витрати російських регіонів перевищують доходи.

Фейк росіян міг бути спрямований на Трампа