Крім впливу на Трампа: політолог назвав ще 2 цілі фейку про "атаку" на резиденцію Путіна

У Росії заявили, що Україна нібито атакувала дронами резиденцію Володимира Путіна у Новгородській області. Після цього Кремль поспішив пригрозити, що "перегляне переговорну позицію".

Цікаво, що про так званий "обстріл" одразу повідомили Дональду Трампу. Як зауважив 24 Каналу політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, реакція ворога цілком передбачена.

Для чого Росія придумала такий фейк?

У Кремлі добре розуміють психологічний портрет Трампа. У спілкування з журналістами він його підтвердив, показавши, що є люди проти яких не можна застосовувати зброю. В його уяві російський диктатор досі залишається "лідером великої країни".

"Росіяни закинули вудочку, яка точно спрацює, оскільки Трамп, можливо, не поважає Путіна, але ставиться до нього як до потужного політика, якого не можна чіпати. На жаль, цього не скажеш про сотні тисяч українців, яких Росії чомусь дозволяють вбивати", – наголосив політолог.

Зверніть увагу! Коментуючи "атаку" по резиденції, Дональд Трамп сказав, що не міг уявити "таких божевільних дій" і був шокований. Це нібито вплине на стосунки США з Президентом України.

"Окрім впливу на Трампа, росіяни зробили все це для того, щоб мати змогу нібито бити у відповідь. Так вже було не раз – Росія заявляла, що Україна нібито вдарила по певних об'єктах, тому вони можуть робити те саме", – зауважив Олег Лісний.

Володимир Зеленський підтвердив, що тепер від ворога можна чекати ударів по об'єктах державного управління. Але для України це не стане чимось новим. Адже Росія неодноразово проводила подібні атаки.

А ще одна мета Росії – "вдарити" по переговорному процесу. Її не виконали на 100%, але однозначно "атака" вплине на хід перемовин. Ми бачимо, що Кремль шукає будь-які способи, щоб максимально затягнути час.

Чому Захід боїться ліквідації Путіна?

Історія знає чимало випадків, коли диктаторів, очільників терористичних угруповань ліквідовували. Втім щодо Путіна на Заході інша позиція. В очах лідерів світу він залишається лідером великої держави. До того ж його смерть призведе до розпаду Росії.

Всередині американського та європейського політикуму є думка про те, що Росія має залишатися у своїх межах, бути керованою, не фрагментованою, оскільки, якщо вона фрагментується, то це серйозний виклик для безпеки,

– пояснив Олег Лісний.

Насправді серйозний виклик для безпеки – це ситуація, яка є зараз. Попри це, треба визнати, що Кремль провів непогану інформаційну операцію. Він ретельно її підготував, перевірив реакцію світу. У відповідь світ показав, що вбити Путіна не можна. Особливо це помітно з реакції Трампа.

Перед нами дуже серйозний ворог, який не гребує жодними методами ведення війни. Росіяни дуже гарно вивчають своїх опонентів так, що всі працюють на сцені перед Трампом,

– наголосив політолог.

У цій ситуації росіянам справді вдалося вразити президента США й частково схилити його на свій бік. Але нам потрібно працювати далі, не опускати руки, щоб дати гідну відсіч ворогу.

Що відомо про "атаку" на резиденцію Путіна?