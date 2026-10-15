Масштабні знеструмлення у Києві та області: Росія атакувала об'єкт енергетики

Унаслідок чергової російської атаки на об'єкт критичної енергетичної інфраструктури частина Києва та області увечері у четвер, 15 жовтня, залишилася без електропостачання.

Про це повідомили в Укренерго.

Яка причина знеструмлень?

Енергетики зможуть розпочати відновлювальні роботи лише після завершення повітряної тривоги. Через пошкодження енергетичного об'єкта масштабні знеструмлення охопили окремі райони столиці та області.

Станом на момент публікації на Київщині триває повітряна тривога, тому фахівці поки не можуть розпочати оцінку наслідків атаки та аварійно-відновлювальні роботи. До них планують приступити одразу після відбою.

Якщо зараз у вас є електроенергія, будь ласка, споживайте її максимально ощадливо та обмежте користування потужними електроприладами,

– ідеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, це допоможе зменшити навантаження на енергетичне обладнання, яке продовжує працювати, уникнути додаткових відключень і пришвидшити відновлення електропостачання.

Своєю чергою, за даними обласної військової адміністрації, в області сталися аварійні відключення у Обухівському, Фастівському і Бучанському районах.

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що в Голосіївському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському районах столиці сталося зниження тиску води в системі правобережної частини міста.

До речі, також внаслідок падіння уламків збитого безпілотника пошкоджені лінії електропередач в Луцькій громаді. У зв’язку з цим фіксують перебої з електро- та водопостачання. Аварійні бригади вже працюють на місцях.