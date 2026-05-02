"Шахед" пролетів через увесь будинок: у Рівному 1 травня росіяни зруйнували дім волонтерів

У п'ятницю, 1 травня, Росія атакувала Рівненщину "Шахедами". Один із БпЛА влетів у будинок рівненських волонтерів.

Безпілотник не здетонував, але дім, на жаль, згорів. Про це пише Суспільне.

Що розповідають про атаку на Рівне?

Як розповідав голова ОВА Олександр Коваль, вранці 2 травня він побував у атакованому будинку у Рівному.

Там триває ліквідація наслідків. Будівля зазнала серйозних ушкоджень.

Область пообіцяла спільними зусиллями долучитися до відновлення будинку.

Коли семирічна дитинка чистить зуби, стоїть у ванній, і влітає у хату "Шахед". Він пролетів через увесь будинок. Ви можете собі уявити той стрес? Вона не буде довго ще ні з ким спілкуватися. Я в житті так швидко не бігав, як вчора біг з роботи. Я машиною довше напевно б їхав,

– поділився із журналістами власник будинку Максим.

Зруйнований будинок у Рівному / Фото ОВА

Його дружина була вдома з дитиною, Дівчинка готувалася до звітного концерту, який мав відбутися у день атаки.

На щастя, жінка швидко зреагувала і вискочила разом з дитиною будинку.

Чесно, то просто щастя, що 50 кілограмів тротилу просто не зірвалося. Військові сказали, що не знайшли б нікого. Мені 45 років і у мене немає нічого. Машина залишилась. Три кімнати: туалет, кухня, ванна – знищено все абсолютно. З речей залишилось те, що на мені,

– додав Максим.

Сусідка потерпілих Світлана відгукується про сім'ю надзвичайно добре. Подружжя завжди готове допомогти. До того ж займається волонтерством.

"Дуже хороші сусіди... Люди добрі, допоможіть цим людям… Будь ласка, допоможіть, хто чим може, бо кожна гривня, кожен десяток гривень – це важливо для цих людей. І допоможіть, просто прошу вас", – емоційно попросила Світлана.

Що відомо про атаку на Рівненщину?

Під час атаки дронів на Рівненщині постраждало понад 10 житлових будинків.

Постраждало 3 авто та цивільна інфраструктура. Є 5 поранених, 4 з них – у лікарні.

Зокрема, у Дубні станом на ранок 2 травня ще тривала ліквідація наслідків. Комунальники працюють над відновленням електропостачання та інших комунікацій, а також встановленням вибитих вікон у житлових будинках.

Олександр Коваль зазначив, що уже до кінця дня вікна сподіваються засклити.

Ліквідація наслідків атаки у Дубні / Фото ОВА

Які ще області були під атакою 1 травня?

У п'ятницю, 1 травня, з 8:00 до 15:30 Росія атакувала Україну 409 БпЛА. Попередньо, ППО збила 388 із них на півночі, півдні, у центрі та на заході країни. Але були влучання 16 БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих на ще 11 локаціях.

Серед постраждалих міст – Тернопіль. Його атакували близько 36 "Шахедів". Були влучання в промислові та інфраструктурні об'єкти міста, постраждало 12 осіб.

На Вінниччині через атаку було зруйновано житловий будинок. Голова ОВА Наталія Заболотна повідомляла, що поранено жінку. Загалом під час атаки у повітряному просторі регіону зафіксували 74 дрони.

Під прицілом опинився й Житомир. Голова ОВА Віталій Бунечко розповів, що постраждав центр міста та інші населені пункти області. Руйнувань зазнало нежитлове приміщення, спортивна та освітня інфраструктура.

Пам'ятайте, що українська розвідка та джерела у держструктурах застерігають українців про підготовку ворога до нової хвилі атак по критичній інфраструктурі. Росіяни можуть бити по системах водопостачання.