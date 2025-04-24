Б'ють "Іскандерами" та запускають дрони: росіяни два дні поспіль атакують Роменщину

Російські війська протягом двох днів атакують Роменщину. Наразі це найвіддаленіший від лінії фронту район у Сумській області.

Окупанти обстрілюють його ракетами та атакують ударними безпілотниками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

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Що відомо про атаки на Роменщину

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров каже, що вдень 23 квітня російська армія вперше завдала ракетного удару по Коровинській громаді. За попередніми даними, росіяни використали ракети "Іскандер-М".

Він зазначає, що люди не постраждали. Проте внаслідок удару у громаді пошкоджені будинки та об’єкти інфраструктури. Окрім цього, понад 1000 абонентів залишилися без світла. Наразі там працює штаб із ліквідації наслідків.

Вранці 24 квітня російські війська знову вдарили по Роменщині. Цього разу вони атакували село в Недригайлівській громаді. За попередньою інформацією, росіяни запустили п’ять ударних дронів.

Внаслідок атаки поранені двоє цивільних. У селі також пошкоджені житлові будинки, приміщення агропідприємств та інші будівлі.

Нагадаємо, що в ніч на 24 квітня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ. Внаслідок цього загинуло щонайменше 9 людей, ще понад 90 постраждали.