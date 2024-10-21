Десантники відбили атаку ворога на Курахівському напрямку: військові показали ефектні кадри

На Курахівському напрямку захисники відбили чергову атаку ворога. Війська країни-агресорки намагалися 20 жовтня прорвати оборону українських підрозділів та захопити Максимільянівку для подальшого наступу на Курахове.

Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця". Там також оприлюднили відповідне відео.

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На Курахівському напрямку десантники відбили атаку противника

В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що до позицій українських воїнів підійшли 7 танків та 11 БМП противника.

Унаслідок боїв українські десантники знищили 2 танки та 5 БМП, ще 2 танки зазнали пошкоджень і змогли відкотитися назад. Доля 28 російських солдатів, що брали участь у штурмі, залишається невідомою,

– ідеться в повідомлені.

За словами заступника командира бригади з артилерії, "поки наші бійці міцно стоять в обороні, ворог не досягне своїх цілей"

Він також наголосив, що українські воїни не допустять захоплення своєї землі, а кожного окупанта чекає неминуча поразка.

Там оприлюднили відео 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ.

На Курахівському напрямку десантники відбили атаку противника: дивіться відео