Десантники відбили атаку ворога на Курахівському напрямку: військові показали ефектні кадри
Джерело:ОСУВ "Хортиця"
На Курахівському напрямку захисники відбили чергову атаку ворога. Війська країни-агресорки намагалися 20 жовтня прорвати оборону українських підрозділів та захопити Максимільянівку для подальшого наступу на Курахове.
Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця". Там також оприлюднили відповідне відео.
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На Курахівському напрямку десантники відбили атаку противника
В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що до позицій українських воїнів підійшли 7 танків та 11 БМП противника.
Унаслідок боїв українські десантники знищили 2 танки та 5 БМП, ще 2 танки зазнали пошкоджень і змогли відкотитися назад. Доля 28 російських солдатів, що брали участь у штурмі, залишається невідомою,
– ідеться в повідомлені.
За словами заступника командира бригади з артилерії, "поки наші бійці міцно стоять в обороні, ворог не досягне своїх цілей"
Він також наголосив, що українські воїни не допустять захоплення своєї землі, а кожного окупанта чекає неминуча поразка.
Там оприлюднили відео 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ.
На Курахівському напрямку десантники відбили атаку противника: дивіться відео