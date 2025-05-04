Унаслідок ворожого удару на Миколаївщині уламки пошкодили ЛЕП

Ввечері 3 травня окупанти атакували Миколаївську область безпілотниками. Унаслідок обстрілу уламки пошкодили лінію електропередач у Баштанському районі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

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Що відомо про ворожий удар по Миколаївщині

У суботу, 3 травня, росіяни тричі атакували FPV-дронами Куцурубську громаду – постраждалих немає. Також ударили по Галицинівській громаді, там людей не було поранено.

Ввечері, 3 травня, близько 21:40 ворог атакував Баштанський район БпЛА типу "Шахед". Внаслідок бойової роботи, уламками пошкоджено лінію електропередач. Без електропостачання наразі перебуває 892 абоненти. Постраждалих немає,

– повідомив Віталій Кім.

У Вознесенському району ворог атакував Бузьку громаду ударним дроном – тип безпілотника встановлюється. Унаслідок удару пошкоджено склад, а поранених серед населення немає.

У ніч на 4 травня Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками, хоча у Кремлі неодноразово заявляли, що "хочуть миру". Віталій Кім підкреслив, що на Миколаївщині також працювали системи ППО.

Обстріл окупантів засудив президент України, наголосивши, що росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б'ють кожного дня по Україні. "Це цинізм найвищого рівня", – заявив Зеленський.