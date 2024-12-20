За добу майже 400 ударів: що відомо про жорстоку атаку Росії на Запоріжжі

Впродовж доби окупанти завдали 399 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Ворог атакував здебільшого дронами. Вночі в Запоріжжі було дуже гучно, працювала українська ППО.

Про це в етері 24 Каналу розповіла депутатка Запорізької райради Аліса Сисоєва, зазначивши, що, на щастя, сьогодні в Запоріжжі не було новин про влучання, загиблих чи поранених людей. Однак в області ситуація значно гірша.

Дивіться також Росія перекидає колони техніки у Запорізьку область: який населений пункт у небезпеці

Чим здебільшого атакують росіяни

Зі слів Сисоєвої, стало відомо, що внаслідок російської атаки зазнала поранень 61-річна жінка.

Це знову ж таки була атака з БпЛА. Якщо проаналізувати, чим саме ворог обстрілює Запорізьку область, то в основному це дрони. Ними росіяни найбільше полюбляють атакувати, вони не просто обстрілюють, а влаштовують справжнє "полювання" на людей,

– зауважила Сисоєва.

Вжебули випадки, коли росіяни прицільно "полювали" за місцевими посадовцями, зокрема був замах на міського голову Гуляйполя. Неодноразово окупанти цілились по цивільних автівках, по людях на городах.

Через це в нас зазвичай дуже багато жертв серед цивільного населення. Коли в кінці року будуть підбиті підсумки вбитих росіянами людей в Запорізькій області, то це будуть сотні жителів,

– наголосила Сисоєва.

В Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що під час атаки ворог здійснив 4 авіаудари по Степногірську та П'ятихатках. 240 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Ольгівське та Новодарівку. По території вказаних населених пунктів ворог також завдав 150 артобстрілів.

Ще 5 обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку, Малу Токмачку, Малинівку та Новодарівку. Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.