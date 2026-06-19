Росія запустила по Україні БпЛА, тривогу оголосили у низці областей: де зараз летять дрони
Російські окупанти продовжують тероризувати українській міста та села. Ворог запустив безпілотники, тривогу оголосили у низці регіонів.
Про рух ворожих цілей інформують Повітряні сили ЗСУ та монітори, повідомляє 24 Канал.
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Де летять ворожі БпЛА?
Де зараз є загроза удару: дивіться на карті
Полтавщина: БпЛА курсом на Зіньків. Запоріжжя: в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях. Реактивні БпЛА на півдні Сумщини курсом на Охтирку. Полтавщина: БпЛА курсом на Зіньків. Сумщина: БпЛА курсом на/повз Боромлю зі сходу, курс – західний.
Полтавщина: БпЛА курсом на Зіньків.
Запоріжжя: в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях.
Реактивні БпЛА на півдні Сумщини курсом на Охтирку.
Полтавщина: БпЛА курсом на Зіньків.
Сумщина: БпЛА курсом на/повз Боромлю зі сходу, курс – західний.