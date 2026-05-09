У Росії цинічно заявили, що масованого удару по Києву не буде

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що західні країни "з розумінням" поставилися до попереджень Росії щодо можливого удару по Красній площі 9 травня. За його словами, після контактів зі США сторони домовилися про тимчасове перемир'я, що дозволило уникнути ескалації.

Після "успішного" параду у Москві передумали атакувати Київ. Відповідну заяву Ушакова поширюють росЗМІ.

Що сказали в Росії про відміну удару по Києву?

За словами Ушакова, Москва заздалегідь дала зрозуміти, якою може бути реакція у разі "терористичних дій Києва", і це, на його думку, вплинуло на активізацію контактів із США. Він стверджує, що саме під час цих переговорів сторони нібито домовилися про тимчасове перемир'я.

У Кремлі також заявили, що через відсутність удару по Москві Росія не здійснювала масованого ракетного удару по Києву у відповідь. Ушаков наголосив, що більшість західних столиць "з розумінням" поставилися до російських попереджень.